Роскачество рассказало, сколько человек можно прописать в квартире

Прописка дает большие возможности, и часто в квартире прописывают даже тех, кто в ней никогда не жил. Законно ли это? И можно ли прописать в квартире произвольное количество человек?
Что влияет на ограничения
Принципиальное значение имеет форма собственности.
— Частная квартира, в том числе приватизированная, находится в полной собственности граждан, и они могут прописывать (регистрировать) там кого угодно и в каком угодно количестве.
— Неприватизированное жилое помещение находится в собственности государства или муниципалитета, и в этом случае уже устанавливаются определенные ограничения на то, кого можно прописать.
Во втором случае при регистрации нужно учитывать несколько факторов.
— Метраж квартиры. Существует понятие учетной нормы, проще говоря — минимального количества «квадратных метров», которые приходятся на каждого проживающего человека. Такая норма устанавливается местными органами власти — например, в Москве этот показатель равен 10 кв. м, а в Санкт-Петербурге — 9 кв.м.
— Наличие родственных связей. Если жилье муниципальное, то прописывается тот, кто заключает договор социального найма, а также члены его семьи. Несовершеннолетние дети прописываются с родителями, при этом дополнительные документы, согласия других членов семьи и наймодателя не нужны. А вот если нужно вселить в муниципальное жилье постороннего человека, потребуются дополнительные действия — получение письменных согласий всех проживающих в квартире, а также организации, с которой заключен договор социального найма. Но и даже при наличии согласия могут отказать, если не будут при этом соблюдаться требования учетной нормы, о которой мы говорим выше.
Важно! К квартирам, находящимся в частной собственности, это в общем случае не относится. Собственник может по своему желанию прописывать любого человека. Но и тут надо быть аккуратней, потому что у компетентных органов в некоторых случаях может возникнуть подозрение, что регистрация — фиктивная.
Фиктивная регистрация и ответственность за нее
Фиктивная регистрация предполагает, что человека прописывают (регистрируют) в квартире, чтобы он мог получать какие-то блага (например, возможность трудоустройства или социальные услуги), но при этом человек не проживает в квартире и вообще зачастую не имеет никакого отношения к ее собственнику (кроме денежных). За фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность (ст. 322.2 УК РФ). Нарушителю положен штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы (иного дохода) за период до пяти лет. Также возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Как может вскрыться, что собственник предоставляет услуги по фиктивной регистрации? Помимо прямого указания от третьего лица (если у него появляется такая информация) причиной для проверки могут быть несколько факторов: большое количество прописанных (так называемые «резиновые» квартиры), среди них много иностранных граждан, и все прописанные — совершеннолетние (напомним, что детей можно прописывать вместе с родителями без учета любых ограничений, в том числе, учетных норм).
Итого! В своей квартире можно прописать любое количество человек без ограничений по возрасту и метражу. Но не стоит делать из этого «бизнес», предлагая услуги фиктивной регистрации, так как это уголовно наказуемое действие.
В муниципальной квартире есть ограничения по площади и родственным связям, так как квартира находится в собственности муниципалитета. Но возможность прописать родственника есть, надо лишь соблюдать все требования.
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