Роскачество рассказало, сколько человек можно прописать в квартире

— Наличие родственных связей. Если жилье муниципальное, то прописывается тот, кто заключает договор социального найма, а также члены его семьи. Несовершеннолетние дети прописываются с родителями, при этом дополнительные документы, согласия других членов семьи и наймодателя не нужны. А вот если нужно вселить в муниципальное жилье постороннего человека, потребуются дополнительные действия — получение письменных согласий всех проживающих в квартире, а также организации, с которой заключен договор социального найма. Но и даже при наличии согласия могут отказать, если не будут при этом соблюдаться требования учетной нормы, о которой мы говорим выше.