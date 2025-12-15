Ричмонд
Росфинмониторинг получит доступ к данным НСПК

Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определяться соглашением между ведомством и оператором, согласованным с ЦБ.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве Росфинмониторинга получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) об операциях сервиса быстрых платежей и платежных карт. Эта мера направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно нововведениям, Росфинмониторинг наделяется правом на безвозмездной основе получать от оператора НСПК информацию, связанную с операциями, совершаемыми с использованием сервиса быстрых платежей и платежных карт с использованием личного кабинета или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определяться соглашением между ведомством и оператором, согласованным с Банком России.

Также, согласно одобренному закону, Росфинмониторингу предоставляется право безвозмездно получать информацию об операциях, совершаемых с использованием универсального платежного кода.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Об НСПК и СБП

Акционерное общество «Национальная система платежных карт» — оператор платежной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр СБП.

Участниками российской платежной системы «Мир» являются банки, которые принимают и обслуживают карты «Мир» в сети своих устройств.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке.

