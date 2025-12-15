Росфинмониторинг получит доступ к данным НСПК

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве Росфинмониторинга получать информацию от Национальной системы платежных карт (НСПК) об операциях сервиса быстрых платежей и платежных карт. Эта мера направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно нововведениям, Росфинмониторинг наделяется правом на безвозмездной основе получать от оператора НСПК информацию, связанную с операциями, совершаемыми с использованием сервиса быстрых платежей и платежных карт с использованием личного кабинета или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определяться соглашением между ведомством и оператором, согласованным с Банком России.
Также, согласно одобренному закону, Росфинмониторингу предоставляется право безвозмездно получать информацию об операциях, совершаемых с использованием универсального платежного кода.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Об НСПК и СБП
Акционерное общество «Национальная система платежных карт» — оператор платежной системы «Мир», операционный платежный и клиринговый центр СБП.
Участниками российской платежной системы «Мир» являются банки, которые принимают и обслуживают карты «Мир» в сети своих устройств.
Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. С помощью СБП можно также оплачивать товары и услуги по QR-коду или платежной ссылке.