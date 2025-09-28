«Росатом» решил проблему с поставкой оборудования для АЭС «Аккую»

«Мы осознаем, что живем в реальном мире, и текущая глобальная ситуация неизбежно влияет на проект. В последние годы мы столкнулись с рядом трудностей в логистике и поставках оборудования. Например, компания Siemens без объяснения причин отказалась поставить систему вывода мощности для станции. Однако мы решили эту проблему, подключив поставщиков из России и Китая. На сегодня система практически готова к работе, и до конца года установка нового оборудования будет завершена», — отметил он.