«Росатом» решил проблему с поставкой оборудования для АЭС «Аккую»

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заявил о решении созданной со стороны немецкой компании Siemens проблемы с поставкой системы для АЭС «Аккую» в Турции, новое оборудование установят до конца года.
«Мы осознаем, что живем в реальном мире, и текущая глобальная ситуация неизбежно влияет на проект. В последние годы мы столкнулись с рядом трудностей в логистике и поставках оборудования. Например, компания Siemens без объяснения причин отказалась поставить систему вывода мощности для станции. Однако мы решили эту проблему, подключив поставщиков из России и Китая. На сегодня система практически готова к работе, и до конца года установка нового оборудования будет завершена», — отметил он.
Первая в Турции АЭС «Аккую» строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).