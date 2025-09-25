«Росатом» отгрузил Турции и Египту корпуса реакторов под хохлому и гжель

«Росатом» отгрузил два корпуса реакторов ВВЭР-1200. На них — чехлы, которые раскрашены под гжель и хохлому, передает корреспондент РБК.
Реакторы предназначены для строящихся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и «Аккую» в Турции. Отгрузка произошла синхронно — на заводе «Ижора» в Колпино под Санкт-Петербургом, а также на заводе «Атоммаш» в Волгодонске.
Россия и Египет подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве «Эль-Дабаа» в 350 км от Каира в ноябре 2015 года. В состав станции войдут четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый.
АЭС «Аккую» возводится на южном побережье Турции. Строительство осуществляет АО «Аккую Нуклеар», дочерняя компания «Росатома», — на условиях по соглашению между правительствами России и Турции.
Проект включает в себя строительство и запуск четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого блока составит 1200 МВт, общая мощность АЭС — 4800 МВт.
Сроки пуска первого реактора АЭС несколько раз откладывали, «Росатом» отмечал, что реализации проекта мешают западные санкции. Председатель совета директоров «Аккую Нуклеар» Антон Дедусенко отмечал, что первый блок проходит испытания и начнет подавать электроэнергию в 2026 году.