«Ромир»: средний чек на пиво в РФ в I квартале вырос во всех форматах

Пиво в банках зафиксировало снижение покупательской аудитории (пенетрация упала на 3,3 процентных пункта), однако частота его покупки увеличилась до 10,1 раза. Пиво в ПЭТ-упаковке также потеряло часть покупателей (пенетрация снизилась до 20,3%). Частота покупок этого формата осталась на уровне 2024 года, однако у ПЭТ самый высокий показатель по среднему объему за покупку — 1,94 л, отмечается в исследовании.