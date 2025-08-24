Родина окрыляет. Основатель группы «Волга-Днепр» объявил о возможной передаче бизнеса государству

Основатель и бывший собственник грузовой группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сообщил сотрудникам о вероятной передаче бизнеса государству. Свое заявление он сделал во время празднования 35-летнего юбилея «Волги-Днепра» в Ульяновске. На видео (есть у «Ъ») в ответ на просьбу одного из сотрудников к «главному человеку» прокомментировать «слухи» вокруг компании, Исайкин сообщил, что группа «представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», но «интерес этот проявляется с учетом специфики текущего момента». «Есть что забирать родине», — сказал Исайкин.