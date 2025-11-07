Ричмонд
Ритейлерам могут ограничить долю собственных брендов на полках

Фракция «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесла инициативу об ограничении доли собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте розничных сетей до 25%. Поправки предлагается закрепить в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». В случае одобрения норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Об этом пишут «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Издание сообщает, что в конце сентября с аналогичным предложением выступал «Руспродсоюз», направив соответствующее обращение в правительство. Союз предложил ограничить долю собственных торговых марок (СТМ) по продовольственным товарам на уровне не выше 25% в одной категории, аргументируя это необходимостью сохранения товарного разнообразия и поддержки национальных брендов.

По оценке исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, доля СТМ в сегменте продуктов питания уже близка к 25%.

Авторы инициативы из партии «Справедливая Россия» указывают на ускоренный рост доли СТМ. По их данным, в сети «Вкусвилл» показатель достигает 95% ассортимента, в «Да!» (входит в «О’Кей Групп») — 50%, в «Чижике» — 47%, в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — около 24%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».