Ритейлерам могут ограничить долю собственных брендов на полках

Фракция «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесла инициативу об ограничении доли собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте розничных сетей до 25%. Поправки предлагается закрепить в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». В случае одобрения норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Об этом пишут «Ведомости».