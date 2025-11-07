Ритейлерам могут ограничить долю собственных брендов на полках

Издание сообщает, что в конце сентября с аналогичным предложением выступал «Руспродсоюз», направив соответствующее обращение в правительство. Союз предложил ограничить долю собственных торговых марок (СТМ) по продовольственным товарам на уровне не выше 25% в одной категории, аргументируя это необходимостью сохранения товарного разнообразия и поддержки национальных брендов.
По оценке исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, доля СТМ в сегменте продуктов питания уже близка к 25%.
Авторы инициативы из партии «Справедливая Россия» указывают на ускоренный рост доли СТМ. По их данным, в сети «Вкусвилл» показатель достигает 95% ассортимента, в «Да!» (входит в «О’Кей Групп») — 50%, в «Чижике» — 47%, в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — около 24%.
