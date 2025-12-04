Риелтор оценил весь масштаб «эффекта Долиной»

«В определенном смысле есть подобное. Я бы не сказал, что прямо повально, потому что многие все-таки понимают, что преувеличены масштабы этого всего. Но иногда, когда спрашивают про возраст собственника, есть отказы. Коллеги жалуются, что с пожилыми продавцами становится потяжелее продавать объект. Но я бы не сказал, что реакция адекватна тому небольшому количеству дел, которые реально были», — подчеркнул Барсуков.
По словам эксперта, в российском обществе действительно существует некоторая тенденция, когда покупатели не хотят приобретать недвижимость у пожилых собственников. Вместе с тем она не носит масштабного характера.
Собеседник издания порекомендовал покупателям внимательно изучать схему предстоящей сделки и проверять возможные несовпадения в деталях, которые сообщает продавец.
