Reuters выяснил, как кризис с чипами Nexperia повлиял на поставки авто

В конце сентября правительство Нидерландов взяло под контроль базирующуюся в стране Nexperia, заявив о рисках передачи технологий ее китайскому владельцу Wingtech. В ответ Пекин приостановил экспорт готовых микросхем Nexperia, выпускаемых на заводе в дельте реки Чжуцзян.
«Никто не готовился к геополитическим сбоям, и сейчас тоже не готовится», — заявил в комментарии Reuters Амброуз Конрой, генеральный директор американской Seraph Consulting, консультирующей автопроизводителей.
На прошлой неделе Нидерланды изменили свое решение о контроле над Nexperia, что может означать прорыв в ситуации.
С завода в Дунгуане Nexperia поставляет полупроводники, используемые во всем — от тормозных систем автомобилей до электростеклоподъемников. Как пишет Reuters, они стоят доли цента, но их нехватка вынудила Nissan и Honda сократить производство, а немецкого поставщика Bosch — уменьшить рабочие часы на заводах.
«Это показывает, что даже в средне- и низкотехнологичных сегментах существует зависимость от Китая. Если Китай захочет взять вас в оборот, он сможет. У вас нет выхода», — считает Ли Син, профессор международных отношений Гуандунского института международных стратегий.
По словам сотрудника одного европейского автопроизводителя, чипы Nexperia считались настолько дешевыми и доступными, что компания обычно не готовила альтернативные поставки. «Это самые обычные электронные компоненты по низкой цене», — заметил он в комментарии Reuters, как и большинство собеседников согласившись говорить на условиях анонимности из-за чувствительности темы.
Дефицит показал, что автопроизводители не извлекли уроков из предыдущего кризиса, считает аналитик Pelham Smithers Associates в Лондоне Джули Бут. «Ожидалось, что у них будет запас микросхем на несколько месяцев», — сказала она. — «Так они говорили после прошлого кризиса».
Еще одним препятствием стала специфика интеграции чипов в автомобили, пишет Reuters. Полупроводники Nexperia широко используются в таких компонентах, как силовые модули, управляющие распределением электроэнергии, и часто впаиваются прямо в деталь. Это означает, что их нельзя просто заменить другим чипом, объясняет Нори Чиу, директор по инвестициям White Oak Capital Partners.
Любой новый компонент в автомобиле требует тестирования, что может добавить месяцы к процессу получения альтернативных деталей, поясняет Чиу. Представитель Nexperia добавил, что замена не может быть выполнена «в одночасье», потому что даже на вид идентичные детали могут вести себя по-разному в транспортных средствах.