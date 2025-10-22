Reuters: в 19-й пакет санкций ЕС против России войдут четыре китайские компании

Узнать больше по теме

«Роснефть»: чего достигла компания к 2025 году и можно ли заработать на ее акциях

Входя в список крупнейших мировых добытчиков нефти, компания «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий страны. Собрали информацию об истории и достижениях компании.