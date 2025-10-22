Reuters узнало, как автопроизводители готовятся к китайским ограничениям на редкоземельные элементы

Редкоземельные магниты используются в автомобильных компонентах — таких как боковые зеркала, динамики, масляные насосы, стеклоочистители, а также в датчиках утечки топлива и тормозной системы. В электромобилях их роль ещё более значительна.
Хотя соглашение между США и Китаем помогло временно снизить риски перебоев, по данным Reuters, запасы были истощены из-за более ранних ограничений со стороны КНР в начале года. Кроме того, Пекин ужесточил процедуру получения экспортных лицензий.
По оценке консалтинговой компании AlixPartners, на Китай приходится до 70% мировой добычи редкоземельных элементов, 85% мощностей по их переработке и около 90% производства металлических сплавов и магнитов на их основе.
«Они могут остановить всю автомобильную промышленность за два месяца», — заявил в комментарии Reuters Райан Гримм, вице-президент по развитию поставок и закупкам Toyota Motor в Северной Америке.
Брюно Гагери, президент Bosch по Франции, Бенилюксу, Западной и Южной Европе, отметил, что автопроизводители, скорее всего, будут создавать избыточные запасы редкоземельных элементов в преддверии вступления китайских ограничений в силу 8 ноября.
Как сообщили Reuters три источника в отрасли, сразу после объявления об экспортных ограничениях 9 октября китайские поставщики получили волну заказов от иностранных клиентов. Однако в то же время некоторые автопроизводители пытаются сократить свою зависимость от Китая.
Так, например, по данным Reuters, отдельные компании, такие как General Motors, а также крупные поставщики, включая ZF и BorgWarner, разрабатывают электродвигатели с низким или нулевым содержанием редкоземельных элементов. BMW и Renault уже выпускают двигатели, полностью свободные от них.
Британская компания Monumo использует ИИ и продвинутые симуляции, чтобы помочь клиентам уменьшить долю редкоземельных материалов в уже производящихся моторах. По словам её генерального директора Доминика Вержина, это позволило в среднем снизить содержание редкоземельных элементов на 24% у клиентов компании, среди которых несколько из десяти крупнейших автопроизводителей мира.
Кроме того, автоконцерны активно работают над созданием новых поколений электродвигателей без редкоземельных материалов.
Однако, как пишет Reuters, большинство таких решений всё ещё находятся на стадии разработки, как и проекты по разработке новых месторождений и перерабатывающих предприятий за пределами Китая. По мнению экспертов, Пекин может сдерживать эти инициативы, удерживая цены на редкоземельные материалы на низком уровне.