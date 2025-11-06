Reuters узнал о планах Польши закупать СПГ из США для Украины и Словакии

Минэнерго Польши подтвердило, что работает с партнерами из США, Словакии и с Украины над возможностями импорта американского газа﻿. Ожидается, что после встречи на трансатлантической энергетической конференции в Афинах стороны объявят о совместной декларации о расширении поставок. Этот шаг станет частью более широких усилий по снижению зависимости Европы от российского газа и переходу на американские энергоресурсы, говорится в материале.