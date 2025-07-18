Reuters узнал, какая страна будет возить нефть России после санкций

В настоящее время в западных бассейнах только танкеры ряда греческих и турецких перевозчиков не находятся под ограничениями и готовы к перевозкам российской нефти. При этом в условиях резко упавшей конкуренции на рынке эти судовладельцы могут успешнее навязывать свои условия перевозки российской нефти, отметили аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Так, нефтяные цены показали рост выше $60 за баррель (ценовой потолок «Большой семерки» для сырья из России на тот момент).