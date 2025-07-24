Reuters узнал, как указ Путина о портах повлиял на поставки нефти

Reuters пишет, что новый механизм усложнит, в частности, экспорт нефти из Казахстана, который в основном осуществляется Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), частично принадлежащим американским энергетическим компаниям Chevron и ExxonMobil. Однако один из источников агентства полагает, что ситуация в портах разрешится в течение одного-двух дней.
Новый пакет санкций против России, который стал уже 18-м по счету, Совет Евросоюза утвердил 18 июля. Общее число лиц и организаций по антироссийским санкциям Евросоюза превысило 2,5 тыс. Ограничения коснулись в том числе российских судов, перевозящих нефть. Также ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США; и снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.
В Кремле заявили, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций, хотя и считает подобные односторонние ограничения незаконными.