Reuters узнал, что Украина противится условиям ЕС по деньгам от России

По данным агентства, Киев утверждает, что ему необходимо иметь возможность закупать неевропейское оружие и устранять ущерб, нанесенный военными действиями.
Чиновник администрации президента Украины Владимира Зеленского заявил Reuters, что Украине нужны средства до конца года, а также необходима возможность самостоятельно определять, как их потратить.
Как пишет агентство, ряд стран ЕС предлагают использовать возможный кредит Украине по большей части на оружие европейского производства для поддержки собственной оборонной промышленности.