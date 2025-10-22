Ричмонд
Reuters узнал, что Украина противится условиям ЕС по деньгам от России

Украина призывает европейские страны не ограничивать использование возможного кредита в размере $163 млрд, основанного на замороженных российских активах. Об этом сообщает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, Киев утверждает, что ему необходимо иметь возможность закупать неевропейское оружие и устранять ущерб, нанесенный военными действиями.

Чиновник администрации президента Украины Владимира Зеленского заявил Reuters, что Украине нужны средства до конца года, а также необходима возможность самостоятельно определять, как их потратить.

Как пишет агентство, ряд стран ЕС предлагают использовать возможный кредит Украине по большей части на оружие европейского производства для поддержки собственной оборонной промышленности.

