Reuters: США изучают возможность использовать ледоколы РФ для газовых проектов

Американские власти изучили возможность сделки с Москвой по использованию российских ледоколов для разработки газовых проектов на Аляске. Об этом сообщает агентство Reuters.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Dorian Mongel/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным издания, такой вопрос может быть поднят на переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Как отметил один из собеседников, чиновники Белого дома обсуждали идею как одну из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией в ходе саммита.

Reuters добавляет, что Россия обладает единственным в мире флотом, состоящим из атомных ледоколов, которые играют ключевую роль в обеспечении судоходства по Северному морскому пути.

Кроме того, отмечает агентство, администрация Трампа хочет организовать транспортировку газа с Аляски для Азии. Атомные ледоколы также могли бы облегчить транспортировку оборудования и стройматериалов в отдаленные регионы этого штата.