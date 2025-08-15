Reuters: США изучают возможность использовать ледоколы РФ для газовых проектов

По данным издания, такой вопрос может быть поднят на переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили три источника, знакомые с ситуацией.
Как отметил один из собеседников, чиновники Белого дома обсуждали идею как одну из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией в ходе саммита.
Reuters добавляет, что Россия обладает единственным в мире флотом, состоящим из атомных ледоколов, которые играют ключевую роль в обеспечении судоходства по Северному морскому пути.
Кроме того, отмечает агентство, администрация Трампа хочет организовать транспортировку газа с Аляски для Азии. Атомные ледоколы также могли бы облегчить транспортировку оборудования и стройматериалов в отдаленные регионы этого штата.