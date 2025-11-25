Ричмонд
Reuters сообщил о продаже Леонидом Федуном доли в ЛУКОЙЛе

Бывший вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свою долю в компании, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Источник: РБК

Доля бизнесмена приблизительно составляла 10%, покупателем выступил сам ЛУКОЙЛ, утверждает агентство. По расчетам Reuters, объем проданных ценных бумаг стоит примерно $7 млрд.

Федун решил отказаться от российских активов, поскольку является резидентом Монако, рассказал один из источников Reuters.

РБК обратился за комментарием к Федуну и отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

США в конце октября внесли ЛУКОЙЛ в SDN-лист, предполагающий санкции «самого верхнего уровня». Под ограничения также попали все дочерние предприятия, в которых компания владеют более чем 50%. Минфин США предписал до 21 ноября завершить все операции с подсанкционными лицами.

Федуну 69 лет. Он с $8,88 млрд находится на 389 месте в рейтинге богатейших людей мира, составляемом Bloomberg. Пост вице-президента ЛУКОЙЛа он занимал с 1996 года, ушел с поста летом 2022-го. Решение принято в связи с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», сообщала пресс-служба компании.

