Reuters сообщил о продаже Леонидом Федуном доли в ЛУКОЙЛе

Доля бизнесмена приблизительно составляла 10%, покупателем выступил сам ЛУКОЙЛ, утверждает агентство. По расчетам Reuters, объем проданных ценных бумаг стоит примерно $7 млрд.
Федун решил отказаться от российских активов, поскольку является резидентом Монако, рассказал один из источников Reuters.
РБК обратился за комментарием к Федуну и отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.
США в конце октября внесли ЛУКОЙЛ в SDN-лист, предполагающий санкции «самого верхнего уровня». Под ограничения также попали все дочерние предприятия, в которых компания владеют более чем 50%. Минфин США предписал до 21 ноября завершить все операции с подсанкционными лицами.
Федуну 69 лет. Он с $8,88 млрд находится на 389 месте в рейтинге богатейших людей мира, составляемом Bloomberg. Пост вице-президента ЛУКОЙЛа он занимал с 1996 года, ушел с поста летом 2022-го. Решение принято в связи с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», сообщала пресс-служба компании.