Reuters сообщил о продаже Леонидом Федуном доли в ЛУКОЙЛе

Федуну 69 лет. Он с $8,88 млрд находится на 389 месте в рейтинге богатейших людей мира, составляемом Bloomberg. Пост вице-президента ЛУКОЙЛа он занимал с 1996 года, ушел с поста летом 2022-го. Решение принято в связи с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», сообщала пресс-служба компании.