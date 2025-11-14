Reuters сообщил о приостановке экспорта нефти из порта Новороссийска

Из черноморского порта Новороссийска приостановлен экспорт нефти после атаки беспилотников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Поставки сырой нефти в сторону порта также приостановлены.
РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск повреждения получило одно из гражданских судов в порту города. Пострадали трое членов экипажа. Кроме того, обломки дрона повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», а также контейнерный терминал Новороссийского узлового транспортно-экспедиционного предприятия (НУТЭП).
Помимо этого произошло возгорание нефтебазы на перевалочном комплексе «Шесхарис». Никто не пострадал. В ликвидации последствий задействованы 172 спасателя и 51 единица техники.
«Шесхарис» — один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Эксплуатируется с 1964 года и используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт, а также для поставок на заводы Краснодарского края.
Включает 30 резервуаров для нефти общим объемом 820 тыс. куб. м, 16 — для мазута (общей емкостью 184 тыс. куб. м) и десять — для дизеля (184 тыс. куб. м).
Комплекс используется, в частности, для экспорта казахстанской нефти. При этом в Минэнерго Казахстана уточнили, что после ночной атаки на порт Новороссийска страна продолжает отгрузку нефти через «Шесхарис» в штатном режиме и без ограничений. Нефть идет в новороссийский порт по двум направлениям — нефтепроводу Атырау — Самара — Новороссийск и нефтепроводу Махачкала — Новороссийск.
По данным Минобороны, силы ПВО ночью сбили 66 беспилотников над территорией Краснодарского края, где находится Новороссийск, и еще 59 — над акваторией Черного моря. Всего над регионами России ликвидировано 216 дронов.