Reuters сообщил, что Турция нарастила закупки нефти не из России

В сентябре 2023 года «Газпром» передал турецкой Botas, которая занимается транспортировкой энергоносителей, «дорожную карту» по созданию газового хаба во Фракийском регионе. Новый хаб нужен для перенаправления экспорта российского газа, который ранее поставлялся через «Северный поток». Путин впервые предложил создать новый газовый хаб в Турции в октябре 2022 года — после того как в Балтийском море были подорваны газопроводы «Северный поток-1», по которому поставлялся газ в Германию и другие страны Евросоюза, и еще не введенный в эксплуатацию «Северный поток-2». Российский президент пояснял, что этот проект позволит переориентировать транзит через Черное море. По словам Путина, для его создания также необходим интерес со стороны потенциальных покупателей газа — стран Европы.