Reuters рассказал о возрождении Россией практики бартера как в девяностых

Во внешней торговле России впервые с 1990-х годов набирает оборот традиционный бартер: отечественные компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна на строительные материалы, пишет Reuters со ссылкой на источники и аналитиков.
США, Европейский союз и их союзники ввели против России свыше 25 тыс. различных санкций из-за военной операции на Украине. Некоторые из принятых мер, например отключение российских банков от SWIFT, усилили опасения со стороны торговых партнеров Москвы по поводу вторичных санкций, отмечает агентство. Российские власти называют западные санкции незаконными.
«Китайские банки опасаются попадания в санкционные списки, под вторичные санкции, поэтому они не принимают деньги из России», — говорит источник Reuters на платежном рынке.
Такие опасения, предполагает агентство, и лежат в основе появления бартерных сделок, которые гораздо сложнее отследить.
В 2024 году Минэкономразвития разработало «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам». Ведомство также предлагало создать торговую площадку, которая бы функционировала как бартерная биржа, писал РБК. До недавнего времени признаков коммерческого интереса к такой практике почти не наблюдалось, однако в августе Reurters сообщал, что китайская Hainan Longpan Oilfield Technology хочет торговать сталью и алюминиевыми сплавами в обмен на судовые двигатели.
Агентство утверждает, что смогло установить восемь бартерных сделок, основываясь на данных торговых источников, заявлениях таможенных служб и компаний. Одна из сделок касалась поставок китайских автомобилей в обмен на российскую пшеницу. В статье утверждается, что с инициативой вышла китайская сторона. Те закупили машины за юани, а российская сторона пшеницу — за рубли, после чего был совершен бартер.
Другие сделки касались поставок бытовой техники и строительных материалов из КНР и семян льна из России, некоторые операции позволили импортировать западную технику, утверждает агентство. Также в материале упоминается предоставление услуг китайских компаний в обмен на сырье и сообщается, что как минимум еще одна сделка была совершена с Пакистаном.
«Рост бартера — признак дедолларизации, санкционного давления и проблем с ликвидностью у партнеров», — говорит секретарь Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Спасский. Объемы бартера, вероятно, будут расти и дальше, полагает он.
Бартерные операции осуществлялись с разными странами «по широкому спектру товаров», но количество таких сделок было незначительным по сравнению с общим объемом внешнеторговых контрактов, сообщили Reuters в Федеральном таможенной службе (ФТС) России.