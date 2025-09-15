Reuters рассказал о возрождении Россией практики бартера как в девяностых

В 2024 году Минэкономразвития разработало «Навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам». Ведомство также предлагало создать торговую площадку, которая бы функционировала как бартерная биржа, писал РБК. До недавнего времени признаков коммерческого интереса к такой практике почти не наблюдалось, однако в августе Reurters сообщал, что китайская Hainan Longpan Oilfield Technology хочет торговать сталью и алюминиевыми сплавами в обмен на судовые двигатели.