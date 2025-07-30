Reuters рассказал о новой угрозе сельскому хозяйству на Украине

По словам официальных лиц и аграриев, военные действия делают невозможным применение традиционных методов борьбы с вредителями. Саранча, способная уничтожить огромные площади посевов за считанные дни, традиционно размножается в укромных местах вдоль рек или на необрабатываемых землях, и контролировать ее практически невозможно в регионах, прилегающих к линии фронта, отмечает агентство.
Ситуацию также осложняют аномальная жара, невозможность использования авиации для борьбы с саранчой и отсутствие птиц — естественных врагов саранчи, которые избегают зоны военного конфликта.
Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла и до начала военной операции занимала пятое место среди экспортеров пшеницы. В настоящее время аграрии утверждают, что стаи саранчи покрывают дороги, поля и кустарники в Запорожской области. Они уточнили, что насекомые уже уничтожили до трети посевов подсолнечника.
«Мы увидели большую стаю. А на следующий день вошла целая “пехота”. Мелкие, они съели всё, что висело низко, всё съели», — рассказал 46-летний Олег Толматов, житель села Кушугум Запорожской области.
Заместитель главы крупнейшего на Украине союза сельхозпроизводителей Денис Марчук заявил, что «разрушение российскими войсками» два года назад Каховской плотины на реке Днепр привело к образованию огромных заболоченных территорий, где и размножается саранча.
6 июня 2023 года рухнула плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона. Москва назвала разрушение плотины диверсией Киева, украинские власти обвинили в подрыве Россию. Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных мест.
На восстановление Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), которая была разрушена в результате удара Вооруженных сил Украины, может уйти несколько лет, отмечал в июне 2024 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Восстановление Каховской ГЭС — сложная задача. На ее реализацию может потребоваться несколько лет», — заявлял он. Как отметил губернатор, в результате удара станция получила «колоссальные повреждения». У ГЭС почти полностью разрушены ее наземная и надводная части.
В феврале федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе прогнозировал, что летом 2025 года в 21 регионе России ожидается нашествие саранчи. Под угрозой тогда назвали такие регионы, как Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Астраханская, Иркутская, Самарская, Оренбургская, Волгоградская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская и Новосибирская области, а также республики Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Хакасия, Якутия, Чувашия, Чечня, Башкирия, Калмыкия. В 2024 году таких регионов было 14.