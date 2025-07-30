Reuters рассказал о новой угрозе сельскому хозяйству на Украине

В феврале федеральный Россельхозцентр при Минсельхозе прогнозировал, что летом 2025 года в 21 регионе России ожидается нашествие саранчи. Под угрозой тогда назвали такие регионы, как Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Астраханская, Иркутская, Самарская, Оренбургская, Волгоградская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская и Новосибирская области, а также республики Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Хакасия, Якутия, Чувашия, Чечня, Башкирия, Калмыкия. В 2024 году таких регионов было 14.