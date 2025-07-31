Reuters: НПЗ Индии перестали закупать нефть из России после угроз Трампа

Как отметили собеседники агентства, закупки были прекращены на прошлой неделе.
В списке приостановивших покупку сырья из РФ компаний есть такие гиганты, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd.
Все эти компании ранее регулярно заказывали российскую нефть с морской доставкой, но на прошлой неделе не сделали ни одного заказа на сырье из России, отмечает агентство.
Отмечается, что главными причинами такого решения можно считать сокращение скидок на нефть из России и недавние угрозы президента США Дональда Трампа.
Напомним, что Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размене 25% на индийские товары в ответ на торговлю с Россией.
Ранее он пригрозил 100%-ными вторичными пошлинами на товары из стран, которые продолжают покупать нефть и вооружение у России в случае, если не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.
Как пишет агентство, индийские НПЗ уже начали искать альтернативных поставщиков сырья на спотовом рынке. Преимущественно они смотрят на поставки ближневосточных сортов нефти и сырья из Западной Африки.
Добавляется, что частные НПЗ, в том числе Reliance Industries и Nayara Energy, продолжают покупать нефть из России.
На рынке Индии за государственными компаниями закреплено порядка 60% мощностей нефтепереработки. Представители индийских компаний и профильного ведомтсва ситуацию пока комментировали.