Reuters: ноябрьский импорт нефти Китаем достиг максимума за 27 месяцев

Как сообщает Reuters, крупнейший в мире импортер нефти ввез в ноябре 50,89 млн метрических тонн сырья, что эквивалентно 12,38 млн баррелей в сутки. Это на 5,24% больше, чем в октябре, согласно данным Главного таможенного управления.
С января по ноябрь Китай импортировал 521,87 млн тонн сырой нефти — на 3,2% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает новостное агентство.
Однако уровень загрузки установок атмосферно-вакуумной перегонки на государственных НПЗ снизился по сравнению с октябрем, что привело к падению внутреннего производства нефтепродуктов на 5,72% в месяц — до 35,78 млн тонн, по данным китайской консалтинговой компании Oilchem.
«Внутренний спрос снизился по сезонным причинам, но санкции в отношении поставок сырья из Ирана и России привели к существенному снижению цен на нефть, улучшив маржинальность переработки. Это побудило большее число НПЗ подать заявки на досрочные импортные квоты перед первым распределением 2026 года», — отметила в комментарии Reuters Эмма Ли, ведущий аналитик китайского рынка компании Vortexa.
Поставки морской нефти в Китай в ноябре превысили октябрьские, говорится в статье. Ежедневные поставки нефти из Саудовской Аравии выросли на 345 тыс. баррелей по сравнению с октябрем и достигли пятимесячного максимума — 1,59 млн баррелей в сутки. Согласно данным аналитической компании Kpler, это связано с тем, что китайские компании получили крупные партии, загруженные в октябре.
Ежедневные поставки иранской нефти выросли на 233 тыс. баррелей и достигли в ноябре 1,35 млн баррелей в сутки — максимума с августа, по данным Kpler.
«Это частично объясняется высокими объёмами экспорта Ирана в предыдущие месяцы, а также тем, что покупатели, вероятно, ожидали раннего распределения ноябрьских квот на импорт сырой нефти и стремились заранее закрепить поставки», — считает Муюй Сюй, старший аналитик в Kpler.
Ежедневные поставки российской морской нефти в ноябре сократились на 157 тыс. баррелей по сравнению с октябрем — до 1,19 млн баррелей в сутки, говорится в статье. По словам Сюй, это, вероятно, связано со снижением закупок государственными НПЗ и ограниченными квотами у независимых переработчиков в предыдущие месяцы.