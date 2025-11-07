Reuters: Маск планирует построить мегафабрику по производству ИИ-чипов Tesla

Как сообщает Reuters, Tesla разрабатывает ИИ-чип пятого поколения, который будет поддерживать её амбиции в области автономного вождения, и Маск на ежегодном собрании компании обозначил возможные планы по его производству.
«Знаете, возможно, мы что-то сделаем с Intel», — заявил Маск, обращаясь к восторженной толпе акционеров Tesla. — «Мы еще не подписали никаких соглашений, но, наверное, стоит провести переговоры с Intel.».
Американский производитель чипов Intel имеет свои собственные заводы, но сильно отстал от Nvidia в ИИ-гонке, пишет Reuters. Недавно правительство США приобрело 10% акций Intel, которому теперь необходимо найти внешнего заказчика для своей новейшей производственной технологии. Как отмечает новостное агентство, акции Intel подскочили на 4% в послеторговой сессии после слов Маска.
Маск ранее уже упоминал чип AI5, подтвердив, что Tesla также сотрудничает с тайваньской компанией TSMC и южнокорейским гигантом Samsung. Эти ИИ-чипы обеспечивают работу автономных систем Tesla, включая программное обеспечение Full Self-Driving. На данный момент Tesla использует чип четвёртого поколения, пишет Reuters.
Новые чипы AI5 начнут выпускаться в ограниченном количестве в 2026 году, а их массовое производство начнется не раньше 2027 года, заявил Маск в посте на X.
Он также отметил, что чип будет недорогим, энергоэффективным и оптимизированным для программного обеспечения Tesla. Этот чип, вероятно, будет потреблять примерно треть энергии, использованной флагманским чипом Blackwell от Nvidia, при этом его стоимость на производство составит лишь 10% от стоимости чипа Nvidia, заявил Маск.