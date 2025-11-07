Ричмонд
Reuters: Маск планирует построить мегафабрику по производству ИИ-чипов Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что, вероятно, компании придется построить «огромный завод по производству чипов», и в открытую предположил, что Tesla может начать сотрудничать с Intel.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Reuters, Tesla разрабатывает ИИ-чип пятого поколения, который будет поддерживать её амбиции в области автономного вождения, и Маск на ежегодном собрании компании обозначил возможные планы по его производству.

«Знаете, возможно, мы что-то сделаем с Intel», — заявил Маск, обращаясь к восторженной толпе акционеров Tesla. — «Мы еще не подписали никаких соглашений, но, наверное, стоит провести переговоры с Intel.».

Американский производитель чипов Intel имеет свои собственные заводы, но сильно отстал от Nvidia в ИИ-гонке, пишет Reuters. Недавно правительство США приобрело 10% акций Intel, которому теперь необходимо найти внешнего заказчика для своей новейшей производственной технологии. Как отмечает новостное агентство, акции Intel подскочили на 4% в послеторговой сессии после слов Маска.

Маск ранее уже упоминал чип AI5, подтвердив, что Tesla также сотрудничает с тайваньской компанией TSMC и южнокорейским гигантом Samsung. Эти ИИ-чипы обеспечивают работу автономных систем Tesla, включая программное обеспечение Full Self-Driving. На данный момент Tesla использует чип четвёртого поколения, пишет Reuters.

Новые чипы AI5 начнут выпускаться в ограниченном количестве в 2026 году, а их массовое производство начнется не раньше 2027 года, заявил Маск в посте на X.

Он также отметил, что чип будет недорогим, энергоэффективным и оптимизированным для программного обеспечения Tesla. Этот чип, вероятно, будет потреблять примерно треть энергии, использованной флагманским чипом Blackwell от Nvidia, при этом его стоимость на производство составит лишь 10% от стоимости чипа Nvidia, заявил Маск.

