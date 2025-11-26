Reuters допустил скачок цены биткоина после восстановления майнинга в Китае

Согласно статье, Китай был крупнейшей страной по добыче криптовалюты до тех пор, пока Пекин не запретил всю торговлю и майнинг в 2021 году, сославшись на угрозы финансовой стабильности и необходимость энергосбережения.
Однако после того, как из-за запрета доля Китая на мировом рынке добычи биткоина упала до нуля, страна постепенно вернулась на третье место с долей в 14% к концу октября, согласно данным Hashrate Index, отслеживающего активность в сфере майнинга.
Компания Canaan, второй по величине производитель оборудования для добычи биткоина в мире, получила 30,3% глобальной выручки в Китае в прошлом году, по сравнению с 2,8% в 2022 году — сразу после жестких мер, говорится в документах компании.
Как пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший остаться анонимным, вклад Китая в продажи Canaan во втором квартале этого года вырос до более чем 50%.
Возрождение майнинга биткоина, подтверждаемое также быстро восстанавливающимися продажами оборудования Canaan Inc в Китае, может поддержать спрос и цену крупнейшей в мире криптовалюты, говорится в материале новостного агентства.
По оценке CryptoQuant, в Китае сейчас функционирует около 15−20% глобальных мощностей по добыче биткойна.
Рост активности в майнинге в КНР совпал с тем, что цифровой актив в октябре обновил исторические максимумы на фоне криптополитики президента США Дональда Трампа и усиливающегося недоверия к доллару.