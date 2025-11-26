Ричмонд
Reuters допустил скачок цены биткоина после восстановления майнинга в Китае

Добыча биткоина тихо возвращается в Китай, несмотря на запрет, введенный четыре года назад. Как пишет Reuters со ссылкой на майнеров и отраслевые данные, частные и корпоративные добытчики используют дешёвую электроэнергию и бум дата-центров в ряде энергоизбыточных провинций.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, Китай был крупнейшей страной по добыче криптовалюты до тех пор, пока Пекин не запретил всю торговлю и майнинг в 2021 году, сославшись на угрозы финансовой стабильности и необходимость энергосбережения.

Однако после того, как из-за запрета доля Китая на мировом рынке добычи биткоина упала до нуля, страна постепенно вернулась на третье место с долей в 14% к концу октября, согласно данным Hashrate Index, отслеживающего активность в сфере майнинга.

Компания Canaan, второй по величине производитель оборудования для добычи биткоина в мире, получила 30,3% глобальной выручки в Китае в прошлом году, по сравнению с 2,8% в 2022 году — сразу после жестких мер, говорится в документах компании.

Как пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший остаться анонимным, вклад Китая в продажи Canaan во втором квартале этого года вырос до более чем 50%.

Возрождение майнинга биткоина, подтверждаемое также быстро восстанавливающимися продажами оборудования Canaan Inc в Китае, может поддержать спрос и цену крупнейшей в мире криптовалюты, говорится в материале новостного агентства.

По оценке CryptoQuant, в Китае сейчас функционирует около 15−20% глобальных мощностей по добыче биткойна.

Рост активности в майнинге в КНР совпал с тем, что цифровой актив в октябре обновил исторические максимумы на фоне криптополитики президента США Дональда Трампа и усиливающегося недоверия к доллару.

