Президент Бразилии обещал ответ от БРИКС на пошлины Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил о планах позвонить лидерам Индии и Китая, чтобы обсудить совместный ответ стран БРИКС на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«То, что делает президент Трамп, — это молчаливый отказ от многостороннего подхода, при котором соглашения заключаются коллективно в рамках институтов, в пользу одностороннего подхода, при котором он ведет переговоры с другими странами один на один», — заявил Лула да Силва в эксклюзивном интервью Reuters.

«Какой рычаг давления есть у маленькой латиноамериканской страны против США? Никакого», — добавил он.

Лула также заявил, что на уровне стран БРИКС инициирует обсуждение того, как реагировать на пошлины Трампа. Он планирует позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди в четверг, а затем — председателю КНР Си Цзиньпину и другим лидерам. В группу также входят Россия и другие развивающиеся экономики.

Ранее Трамп назвал БРИКС «антиамериканским объединением» и в прошлом месяце пригрозил ввести дополнительную пошлину в 10% на товары, импортируемые из этих стран. Это заявление он сделал на фоне саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Некоторые из самых высоких пошлин, введенных Трампом, пришлись именно на страны БРИКС, отмечает Reuters.

Бразилия оказалась на первом месте по уровню пошлин в прошлом месяце, когда Трамп увязал 50%-ные пошлины на большую часть бразильского экспорта с тем, что он назвал «охотой на ведьм» в отношении бывшего президента Жаира Болсонару.

В среду Трамп пригрозил ввести еще одну пошлину в 25% на импорт из Индии из-за ее зависимости от российской нефти. Это стало бы дополнением к уже существующим 25%-ным тарифам.

