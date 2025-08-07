Президент Бразилии обещал ответ от БРИКС на пошлины Трампа

«То, что делает президент Трамп, — это молчаливый отказ от многостороннего подхода, при котором соглашения заключаются коллективно в рамках институтов, в пользу одностороннего подхода, при котором он ведет переговоры с другими странами один на один», — заявил Лула да Силва в эксклюзивном интервью Reuters.
«Какой рычаг давления есть у маленькой латиноамериканской страны против США? Никакого», — добавил он.
Лула также заявил, что на уровне стран БРИКС инициирует обсуждение того, как реагировать на пошлины Трампа. Он планирует позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди в четверг, а затем — председателю КНР Си Цзиньпину и другим лидерам. В группу также входят Россия и другие развивающиеся экономики.
Ранее Трамп назвал БРИКС «антиамериканским объединением» и в прошлом месяце пригрозил ввести дополнительную пошлину в 10% на товары, импортируемые из этих стран. Это заявление он сделал на фоне саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Некоторые из самых высоких пошлин, введенных Трампом, пришлись именно на страны БРИКС, отмечает Reuters.
Бразилия оказалась на первом месте по уровню пошлин в прошлом месяце, когда Трамп увязал 50%-ные пошлины на большую часть бразильского экспорта с тем, что он назвал «охотой на ведьм» в отношении бывшего президента Жаира Болсонару.
В среду Трамп пригрозил ввести еще одну пошлину в 25% на импорт из Индии из-за ее зависимости от российской нефти. Это стало бы дополнением к уже существующим 25%-ным тарифам.