Reuters: «Лукойл» попросил США продлить отсрочку от санкций на часть операций

Американское финансовое ведомство в октябре объявило о введении рестрикций против компаний «Роснефть» и «Лукойл». Вместе с тем оно опубликовало несколько генеральных лицензий. Согласно этим документам, до 21 ноября разрешается проведение с компаниями и подконтрольными им структурами операций, необходимых для сворачивания деятельности, касающихся продажи или передачи долговых обязательств или активов, а также направленных на приобретение товаров и услуг на объектах «Лукойла» за пределами РФ.
По версии агентства, «Лукойл» направил запрос в Минфин, поскольку ему требуется больше времени на выполнение имеющихся обязательств и на рассмотрение предложений по продаже его активов.
«Лукойл» после введения санкций со стороны США, а также Великобритании сообщил, что намерен продать свои международные активы. Он получил предложение от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Минфин США после этого заявил, что до завершения конфликта на Украине не намерен выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль. Минфин США тогда не уточнил, какая именно лицензия имеется в виду, но в Gunvor после этого заявили об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла».
По сведениям агентства Bloomberg, правительства стран Европы и Ближнего Востока предпринимают шаги для сохранения работы зарубежных активов «Лукойла» после введения санкций против компании. В публикации отмечалось, что это, в частности, касается Болгарии и Молдовы. Ранее «Лукойл» объявил о форс-мажоре на месторождении в Ираке. Румынский президент Никушор Дан 12 ноября заявил, что принадлежащий компании «Лукойл» НПЗ Petrotel в Румынии может «на ограниченный период» перейти под контроль ее властей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.