Reuters: «Лукойл» попросил США продлить отсрочку от санкций на часть операций

«Лукойл» после введения санкций со стороны США, а также Великобритании сообщил, что намерен продать свои международные активы. Он получил предложение от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Минфин США после этого заявил, что до завершения конфликта на Украине не намерен выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль. Минфин США тогда не уточнил, какая именно лицензия имеется в виду, но в Gunvor после этого заявили об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла».