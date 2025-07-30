Reuters: страховщики несут крупнейшие за 14 лет убытки из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Как сообщает Reuters, стихийные бедствия по всему миру уже привели к застрахованным убыткам на сумму 80 млрд долларов в первой половине года. Половина этой суммы пришлась на пожары в районе Лос-Анджелеса и его окрестностях в первые недели 2025 года. Тобиас Гримм, главный специалист по климату в Munich Re, считает, что в оставшиеся месяцы 2025 года убытки вырастут из-за сезона ураганов в США.
С момента разрушительного цунами в Японии в 2011 году, которое вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», страховые убытки от природных катастроф в первой половине года не были столь высокими, пишет Reuters. Если учесть и не застрахованные потери, общая сумма убытков за этот период составляет 131 млрд долл, отметили в Munich Re. Это «значительно выше» среднего показателя за последние десять лет.
В Лос-Анджелесе пожары, уничтожившие целые районы в январе, вошли в число самых разрушительных в истории Калифорнии. Общие и застрахованные убытки от этих пожаров почти вдвое превысили показатели 2018 года, который до сих пор считался самым тяжёлым годом по ущербу от лесных пожаров, говорится в статье Reuters.
Как сообщает агентство со ссылкой на данные Munich Re, сильные штормы, включая серию торнадо в нескольких штатах США в марте, апреле и мае, привели к застрахованным убыткам в размере 14,6 млрд долл за первое полугодие. В Европе наибольшие страховые потери были зафиксированы в июне из-за сильных гроз во Франции, Австрии и Германии.