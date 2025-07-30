Reuters: страховщики несут крупнейшие за 14 лет убытки из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Как сообщает Reuters, стихийные бедствия по всему миру уже привели к застрахованным убыткам на сумму 80 млрд долларов в первой половине года. Половина этой суммы пришлась на пожары в районе Лос-Анджелеса и его окрестностях в первые недели 2025 года. Тобиас Гримм, главный специалист по климату в Munich Re, считает, что в оставшиеся месяцы 2025 года убытки вырастут из-за сезона ураганов в США.