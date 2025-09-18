Ричмонд
СМИ узнало, как ЕС ударил по экспорту индийской стали сильнее Трампа

Индийская сталелитейная промышленность не испытает серьёзного прямого воздействия от пошлин США, однако углеродный налог ЕС повлияет на экспорт стали. С таким заявлением выступил секретарь по делам стали Индии Сандип Пондрик на саммите FT Live Energy Transition Summit India.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным Reuters, примерно две трети экспорта индийской стали направляется в Европу, в то время как поставки в США — незначительны.

Индия добивается освобождения от европейского механизма корректировки углеродной границы (CBAM), который подразумевает повышенные налоги на импорт товаров с высоким уровнем выбросов углерода. К числу таких товаров относятся сталь, алюминий и цемент, говорится в статье.

«Ограничения по выбросам углерода, предложенные в рамках CBAM, однозначно повлияют на экспорт», — отметил Пондрик.

По его словам, сталь в Индии в основном производится с использованием доменных печей, которые сопровождаются высокими выбросами, и дальнейшее расширение мощностей по производству стали методом доменной плавки вызывает обеспокоенность.

Пондрик также сказал, что Индия по-прежнему обеспокоена дешевым импортом, и он ожидает, что правительство примет решение об импортных тарифах.

