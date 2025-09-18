СМИ узнало, как ЕС ударил по экспорту индийской стали сильнее Трампа

Индия добивается освобождения от европейского механизма корректировки углеродной границы (CBAM), который подразумевает повышенные налоги на импорт товаров с высоким уровнем выбросов углерода. К числу таких товаров относятся сталь, алюминий и цемент, говорится в статье.
«Ограничения по выбросам углерода, предложенные в рамках CBAM, однозначно повлияют на экспорт», — отметил Пондрик.
По его словам, сталь в Индии в основном производится с использованием доменных печей, которые сопровождаются высокими выбросами, и дальнейшее расширение мощностей по производству стали методом доменной плавки вызывает обеспокоенность.
Пондрик также сказал, что Индия по-прежнему обеспокоена дешевым импортом, и он ожидает, что правительство примет решение об импортных тарифах.