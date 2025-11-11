Reuters: китайский НПЗ Yanchang Petroleum перестал покупать российскую нефть

По словам собеседников агентства, Yanchang Petroleum из северной провинции Шэньси до недавнего времени покупала в среднем одну партию российской нефти в месяц. Это был чаще всего «дальневосточный экспортный сорт ESPO или Sokol», однако «компания избегает покупок российской нефти в рамках нового тендера на поставку нефти с декабря по середину февраля».
Yanchang Petroleum — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутренней части Китая с перерабатывающей мощностью 348 тыс. баррелей нефти в сутки. Компания имеет право на ежегодную импортную квоту в размере 3,6 млн метрических тонн или 26 млн баррелей нефти. Компания не имеет выхода к морю, и сырье на НПЗ поставляется по железной дороге из расположенного недалеко от Пекина порта Тяньцзинь.
22 октября США объявили о санкциях в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» — меры вступят в силу 21 ноября. С начала года ограничения также действуют для «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». В начале ноября Bloomberg сообщил, что китайские НПЗ начали отказываться от импорта российской нефти из-за санкций. Поставки горючего по Севморпути на восточный рынок в этом году снизились на 4,2%, до 1,83 млн тонн.