Reuters: китайский НПЗ Yanchang Petroleum перестал покупать российскую нефть

22 октября США объявили о санкциях в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» — меры вступят в силу 21 ноября. С начала года ограничения также действуют для «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». В начале ноября Bloomberg сообщил, что китайские НПЗ начали отказываться от импорта российской нефти из-за санкций. Поставки горючего по Севморпути на восточный рынок в этом году снизились на 4,2%, до 1,83 млн тонн.