Reuters: Китайский экспорт переживает сильнейший спад с февраля

Как пишет новостное агентство со ссылкой на данные таможни за октябрь, объем китайского экспорта снизился на 1,1%, что стало худшим результатом с февраля и не дотянуло до предсказанных Reuters ранее 3%. Для сравнения, в сентябре экспорт, наоборот, вырос на 8,3%.
Как подчеркивается в статье, ни одна другая страна не может сравниться с Китаем по объемам продаж в США, которые составляют более $400 млрд в год. Экономисты оценивают, что утрата этого рынка уменьшила темпы роста китайского экспорта примерно на 2 процентных пункта, что соответствует около 0,3% от ВВП.
Согласно Reuters, экспорт Китая в США в целом сократился на 25,17% по сравнению с прошлым годом. В то же время поставки в Европейский Союз и страны Юго-Восточной Азии, с которыми китайские власти пытались укрепить торговые связи на фоне тарифных споров с Вашингтоном, увеличились лишь на 0,9% и 11,0% соответственно.
Напряженность в отношениях между Китаем и США неожиданно возросла в начале октября, после того как Трамп пригрозил введением 100%-ных пошлин на китайские товары в ответ на резкое расширение Пекином экспортных ограничений на редкоземельные металлы.
Согласно Reuters, пока товары, направляемые в США, будут обременены средним тарифом около 45%, что превышает уровень 35%, при котором, по мнению некоторых экономистов, китайские производители теряют прибыльность.
Торговый профицит Китая составил $90,07 млрд долларов в октябре, по сравнению с $90,45 млрд в предыдущем месяце, не дотянув до прогноза в $95,6 млрд, говорится в статье.