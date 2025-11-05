Китай запретил применять иностранные ИИ-чипы в государственных дата-центрах

Пока неясно, распространяются ли эти указания на всю территорию страны или только на отдельные провинции, отметили в комментарии новостному агентству источники. Они также не уточнили, какие именно китайские регулирующие органы издали распоряжение, и пожелали остаться анонимными из-за чувствительности вопроса.