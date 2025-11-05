Китай запретил применять иностранные ИИ-чипы в государственных дата-центрах

Согласно статье, в последние недели китайские регулирующие органы распорядились, чтобы новые центры обработки данных, готовность которых составляет менее 30%, демонтировали все уже установленные иностранные чипы или отменили планы по их закупке. Для проектов, находящихся на более поздних стадиях строительства, решения будут приниматься индивидуально, уточнили источники.
Как отмечает Reuters, этот шаг может стать одной из самых решительных попыток Китая исключить иностранные технологии из своей критически важной инфраструктуры и приблизиться к цели технологической независимости в производстве ИИ-чипов.
Доступ Китая к современным чипам, включая продукцию компании Nvidia, остается одним из главных источников напряженности в отношениях с США, поскольку обе страны борются за лидерство в сфере высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.
Согласно Reuters, последние меры со стороны Пекина могут поставить крест на надеждах Nvidia вернуть себе долю китайского рынка, при этом открывая новые возможности для местных производителей, включая Huawei.
Пока неясно, распространяются ли эти указания на всю территорию страны или только на отдельные провинции, отметили в комментарии новостному агентству источники. Они также не уточнили, какие именно китайские регулирующие органы издали распоряжение, и пожелали остаться анонимными из-за чувствительности вопроса.