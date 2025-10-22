Reuters: Китай стал крупнейшим торговым партнером Германии, обогнав США

По подсчетам агентства Reuters, общий объем немецкого торгового оборота с Китаем с января по август составил €163,4 млрд ($190,7 млрд), тогда как торговля с США — €162,8 млрд.
Согласно статье, лишь в 2024 году США впервые за восемь лет удалось стать крупнейшим торговым партнером Германии, потеснив Китай. Этот сдвиг произошел на фоне стремления Берлина сократить зависимость от Пекина, сославшись на политические разногласия.
Однако в 2025 году торговая динамика снова изменилась: в этот раз уже на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом и введения новых торговых пошлин.
Повышенные тарифы оказали давление на немецкий экспорт в США, который за первые восемь месяцев года снизился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил, по данным Reuters, €99,6 млрд. В августе экспорт в США упал на 23,5% в годовом выражении, что, как подчеркивает новостное агентство, говорит об ускорении негативной тенденции.
С учетом сохраняющейся угрозы новых пошлин и укрепления евро, восстановление немецкого экспорта в США в ближайшее время маловероятно, отметил в комментарии Reuters Карстен Бжески, глава макроэкономического анализа в ING.
При этом экспорт в Китай сократился еще сильнее — на 13,5% в годовом выражении, до €54,7 млрд за первые восемь месяцев 2025 года. Импорт из Китая, напротив, вырос на 8,3% и составил €108,8 млрд, говорится в статье.