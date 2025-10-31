Ричмонд
Reuters: индийская компания приобрела пять партий нефти РФ и продолжает ее импорт

Государственная индийская компания Indian Oil Corp (IOC) закупила пять партий российской нефти. Поставки запланированы на декабрь, сообщает Reuters. Публикацию приводит ТАСС.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Общий объем новых закупок российской нефти компанией Indian Oil Corp составляет 3,5 млн баррелей, и эти углеводороды будут доставлены на восточное побережье Индии поставщиками, не подпадающими под западные санкции. Ранее на этой неделе финансовый директор Indian Oil Анудж Джайн подтвердил, что корпорация не планирует полностью отказываться от закупок российской нефти. Он подчеркнул, что компания будет продолжать покупать ее у неподсанкционных поставщиков при условии выгодной цены и гарантий поставок.

Россия сохраняет за собой статус главного поставщика нефти в Индию. В сентябре ее доля в общем импорте этого энергоносителя достигла 33,3%. По итогам прошлого месяца Индия импортировала из России 1,6 млн баррелей нефти в сутки, что на 6% меньше, чем в августе, когда закупалось 1,7 млн баррелей в сутки. Общий объем импорта Нью-Дели в сентябре составил около 4,8 млн баррелей нефти.

При этом Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире и сильно зависит от ее ввоза из-за рубежа. Импорт обеспечивает более 85% потребностей страны в этом энергоносителе, а индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают сырье более чем в 30 странах мира.



