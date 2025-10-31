Reuters: индийская компания приобрела пять партий нефти РФ и продолжает ее импорт

Россия сохраняет за собой статус главного поставщика нефти в Индию. В сентябре ее доля в общем импорте этого энергоносителя достигла 33,3%. По итогам прошлого месяца Индия импортировала из России 1,6 млн баррелей нефти в сутки, что на 6% меньше, чем в августе, когда закупалось 1,7 млн баррелей в сутки. Общий объем импорта Нью-Дели в сентябре составил около 4,8 млн баррелей нефти.