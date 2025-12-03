Reuters узнал, как ИИ-безумие взвинтит цены на смартфоны

Дефицит охватывает почти все типы памяти, начиная от флеш-чипов, используемых в USB-накопителях и смартфонах, до высокоскоростной памяти (HBM), которая используется для питания ИИ-чипов в дата-центрах, отмечается в статье. Как пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании TrendForce, цены в некоторых сегментах более чем удвоились с февраля, что привлекло трейдеров, ставящих на продолжение роста.