Reuters узнал, как ИИ-безумие взвинтит цены на смартфоны

Глобальный дефицит чипов памяти вынуждает компании, работающие в области искусственного интеллекта и потребительской электроники, бороться за сокращающиеся поставки, что, как пишет Reuters, приводит к резкому росту цен.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным новостного агентства, японские магазины электроники начали ограничивать количество жестких дисков, которые покупатели могут приобрести. Крупные технологические компании, включая Microsoft, Google и ByteDance, стремятся обеспечить поставки чипов памяти от таких производителей, как Micron, Samsung Electronics и SK Hynix, сообщили Reuters осведомленные источники.

В то же время китайские производители смартфонов Xiaomi и Realme заявили, что могут быть вынуждены повысить цены. Фрэнсис Вонг, директор по маркетингу Realme в Индии, сообщил Reuters, что резкий рост цен на память является «беспрецедентным с момента появления смартфонов» и может вынудить компанию повысить цены на телефоны на 20−30% к июню.

Дефицит охватывает почти все типы памяти, начиная от флеш-чипов, используемых в USB-накопителях и смартфонах, до высокоскоростной памяти (HBM), которая используется для питания ИИ-чипов в дата-центрах, отмечается в статье. Как пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании TrendForce, цены в некоторых сегментах более чем удвоились с февраля, что привлекло трейдеров, ставящих на продолжение роста.

Консалтинговая компания Counterpoint Research ожидает, что цены на современные и устаревшие чипы памяти вырастут на 30% в четвертом квартале, а возможно, еще на 20% в начале 2026 года. SK Hynix объявила аналитикам, что дефицит памяти продлится до конца 2027 года.

Последствия могут затронуть не только технологический сектор, предупреждает Reuters. Многие экономисты и руководители компаний считают, что затянувшийся дефицит рискует замедлить рост производительности на основе ИИ и отложить строительство цифровой инфраструктуры на сотни миллиардов долларов. Это также может усилить инфляционное давление, когда многие экономики пытаются контролировать рост цен и преодолеть тарифы США.

«Дефицит памяти превратился из проблемы уровня компонентов в макроэкономический риск», — заявил в комментарии Reuters Санчит Вир Гогия, генеральный директор компании по консалтингу в области технологий Greyhound Research. Строительство ИИ «сталкнулось с цепочкой поставок, которая не может удовлетворить её физические потребности».

