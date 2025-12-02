Reuters узнал о планах Exxon Mobil купить долю «Лукойла» в Ираке

«Лукойл» пытается продать свои международные активы после введённых США санкций, и, как пишет Reuters, потенциальная сделка с Exxon стала бы значительным шагом к расширению присутствия американской компании в Ираке в то время, как Москва стремится избавиться от ключевых энергетических активов.
По данным новостного агентства, крупнейшим зарубежным активом «Лукойла» является 75%-ная операционная доля в иракском месторождении Западная Курна-2, одном из крупнейших в мире, с добычей около 470 тыс баррелей в сутки. На это месторождение приходится примерно 0,5% мировых поставок нефти и 9% всей добычи Ирака, второго по величине производителя в ОПЕК после Саудовской Аравии.
Exxon долгое время была оператором соседнего проекта Западная Курна-1, но вышла из него в прошлом году.
В октябре компания подписала с Ираком необязывающее соглашение о сотрудничестве в разработке гигантского месторождения Маджнун и расширении нефтяного экспорта, что ознаменовало возвращение американской корпорации в страну.
Возвращение Exxon в Ирак последовало за серией сделок с другими нефтяными компаниями, включая Chevron, BP и TotalEnergies, поскольку Ирак стремится ускорить добычу нефти и газа, предлагая более выгодные условия.
«Exxon — наш предпочтительный вариант для замещения “Лукойла”. У компании есть необходимые возможности и опыт, чтобы управлять таким крупным и сложным месторождением, как Западная Курна-2», — заявил в комментарии Reuters высокопоставленный иракский чиновник из нефтяного ведомства, курирующий деятельность иностранных компаний на юге страны.