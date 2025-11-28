Reuters: план США по Украине может привести ЕС к финансовой «черной дыре»

Агентство также указывает на проблемы, с которыми столкнулся ЕС при обсуждении темы выделения Киеву так называемого репарационного кредита за счет замороженных на Западе российских активов. Некоторые государства ЕС, в первую очередь Бельгия, где хранится большая часть активов, выступают против такого шага. Российская сторона также неоднократно предупреждала, что на конфискацию российских активов последуют ответные меры. Таким образом, считает агентство, бремя финансирования Киева в первую очередь ляжет на европейские страны и если этот процесс затянется, а на Украине будет сохраняться нестабильность, это грозит тем, что сообщество может попасть в экономическую «черную дыру».