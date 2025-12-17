Цены на нефть выросли после объявления Трампа о блокаде танкеров Венесуэлы

По данным новостного агентства, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 79 центов, или 1,3%, до $59,71 за баррель к 05:00 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate в США выросли на 77 центов, или 1,4%, до $56,04 за баррель.
Цены на нефть завершили предыдущую сессию возле пятилетних минимумов на фоне прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной, так как соглашение может привести к ослаблению западных санкций против Москвы. Как пишет Reuters, это в свою очередь обеспечит больший приток нефти на рынок, несмотря на хрупкий мировой спрос.
Последние действия Трампа могут повлиять на 0,4−0,5 млн баррелей нефти в день, что может повысить цену на нефть на $1−2 за баррель, сообщил в комментарии новостному агентству один из американских трейдеров.
Между тем трейдеры нефти в Азии отмечают, что восстановление покупок фьючерсов после того, как цены на нефть упали ниже $60 за баррель накануне, также стало важным фактором роста цен на нефть в среду.
Аналитики считают, что на данный момент рынок нефти достаточно обеспечен, но если эмбарго останется в силе на длительный срок, цены на нефть могут продолжить рост.
«В краткосрочной перспективе маловероятен резкий рост цен, если только не будут предприняты ответные меры, которые затронут нефтегазовую отрасль в более широком регионе Америк, в то время как ожидания перепроизводства на глобальном рынке остаются в центре внимания трейдеров», — заявил в комментарии Reuters Эмрил Джамил, старший аналитик по нефти в LSEG.