Reuters узнал, как пошлины Трампа повлияли на цены на кофе

Согласно статье, к ноябрю розничные цены на кофе подскочили на 18,8% за год, причем лишь очень небольшая часть этого роста была вызвана тарифами. В основном они были обусловлены нехваткой кофейных зерен в годом ранее, что привело к удвоению цен на необработанные зерна за 12 месяцев до марта.
По оценкам представителей отрасли, на то, чтобы рост цен на необработанные зерна дошел до потребителей, требуется как минимум девять месяцев, отчасти из-за времени обжарки и переговоров касательно стоимости. Как поясняется Reuters, это означает, что не стоит рассчитывать на снижение цен до следующего года.
Кроме того, почти 35%-ный рост цен на необработанные зерна с августа по ноябрь, когда большинство тарифов Трампа были в силе, еще не отразился на ценах кофе на полках супермаркетов. По данным Reuters, после отмены тарифов цены на необработанные зерна снизились всего на 6%.
Цены на необработанные зерна составляют не менее 40% от стоимости производства упаковки обжаренного и молотого кофе, говорится в статье. Они резко выросли в прошлом году, так как рынок не смог восстановиться после трех сезонов дефицита производства, вызванного неблагоприятной погодой.
«Цены на кофе растут быстрее, чем падают», — заявил Стивен Уолтер Томас, генеральный директор Lucatelli Coffee, указывая на слабую реакцию цен после отмены тарифов.