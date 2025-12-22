Reuters узнал, как пошлины Трампа повлияли на цены на кофе

Согласно статье, к ноябрю розничные цены на кофе подскочили на 18,8% за год, причем лишь очень небольшая часть этого роста была вызвана тарифами. В основном они были обусловлены нехваткой кофейных зерен в годом ранее, что привело к удвоению цен на необработанные зерна за 12 месяцев до марта.