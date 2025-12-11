Ричмонд
Reuters: более 30 судов в Венесуэле под угрозой после захвата танкера США

Более 30 танкеров, занимающихся перевозкой нефти из Венесуэлы и находящихся под санкциями США, могут стать мишенью для Вашингтона после того, как береговая охрана перехватила супертанкер, перевозивший венесуэльскую нефть для экспорта. Об этом сообщает Reuters.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как пишет новостное агентство, конфискация, о которой сообщил президент Дональд Трамп, стала первой задержкой нефтяного груза из Венесуэлы, которая находится под санкциями США с 2019 года. Это также стало первым известным актом администрации Трампа против танкера, связанного с Венесуэлой, с тех пор как глава Белого дома объявил о наращивании военной мощи в регионе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей отрасли, действия Вашингтона привели к росту настороженности среди владельцев судов, операторов и судоходных агентств, многие из которых начали пересматривать свои планы относительно выхода из венесуэльских вод в ближайшие дни.

Эксперты и аналитики, с которыми поговорило Reuters, предупреждают: такие целенаправленные атаки на грузы венесуэльского происхождения могут привести к краткосрочным задержкам экспорта. Ранее США не вмешивались в поставки нефти из Венесуэлы, которые осуществляются через посредников на судах третьих стран.

Согласно статье, предыдущие санкции против судов, связанных с Венесуэлой, приводили к скоплению танкеров, которые ожидали недели или даже месяцы, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Как пишет Reuters со ссылкой на данные TankerTrackers.com, в среду в венесуэльских водах или рядом с их побережьем находились более 80 судов, загруженных или ожидающих загрузки нефти. Из них более 30 находились под санкциями США, сообщает новостное агентство.

По оценкам, около 15% мирового флота очень больших нефтяных танкеров, которые могут перевозить до 2 млн баррелей нефти за один рейс, попали под санкции, сообщает кипрская судоходная компания Frontline.

Тем не менее, как пишет Reuters, несмотря на ограничения, ежедневный экспорт нефти из Венесуэлы в ноябре превысил 900 тыс баррелей, а импорт необходимой нафты для разбавления сверхтяжелой нефти, в основном из России, удвоился до 167 тыс баррелей в сутки.

Узнать больше по теме
Экспорт: от нефти и газа до цифровых решений
В глобальном мире перемещение товаров и услуг из одной страны в другую для продажи — это прежде всего обмен ресурсами, технологиями и культурой. Например, когда кофе из Бразилии попадает в европейские кофейни, а китайские автомобили ездят по дорогам России, мы видим, как экспорт превращает локальное в международное. В статье мы разберем, как работает экспорт, чем он отличается от импорта, как он способствует росту ВВП государств и поддержке национальных валют.
Читать дальше