Reuters: более 30 судов в Венесуэле под угрозой после захвата танкера США

Как пишет новостное агентство, конфискация, о которой сообщил президент Дональд Трамп, стала первой задержкой нефтяного груза из Венесуэлы, которая находится под санкциями США с 2019 года. Это также стало первым известным актом администрации Трампа против танкера, связанного с Венесуэлой, с тех пор как глава Белого дома объявил о наращивании военной мощи в регионе.
Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей отрасли, действия Вашингтона привели к росту настороженности среди владельцев судов, операторов и судоходных агентств, многие из которых начали пересматривать свои планы относительно выхода из венесуэльских вод в ближайшие дни.
Эксперты и аналитики, с которыми поговорило Reuters, предупреждают: такие целенаправленные атаки на грузы венесуэльского происхождения могут привести к краткосрочным задержкам экспорта. Ранее США не вмешивались в поставки нефти из Венесуэлы, которые осуществляются через посредников на судах третьих стран.
Согласно статье, предыдущие санкции против судов, связанных с Венесуэлой, приводили к скоплению танкеров, которые ожидали недели или даже месяцы, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Как пишет Reuters со ссылкой на данные TankerTrackers.com, в среду в венесуэльских водах или рядом с их побережьем находились более 80 судов, загруженных или ожидающих загрузки нефти. Из них более 30 находились под санкциями США, сообщает новостное агентство.
По оценкам, около 15% мирового флота очень больших нефтяных танкеров, которые могут перевозить до 2 млн баррелей нефти за один рейс, попали под санкции, сообщает кипрская судоходная компания Frontline.
Тем не менее, как пишет Reuters, несмотря на ограничения, ежедневный экспорт нефти из Венесуэлы в ноябре превысил 900 тыс баррелей, а импорт необходимой нафты для разбавления сверхтяжелой нефти, в основном из России, удвоился до 167 тыс баррелей в сутки.