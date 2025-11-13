Reuters: американский инвестфонд Carlyle изучает варианты покупки активов ЛУКОЙЛа

Carlyle только начал изучать возможную покупку активов ЛУКОЙЛа, сообщил один из источников агентства. По словам другого собеседника, инвестфонд рассматривает вариант подачи заявки в США на получение лицензии на ведение бизнеса и последующее проведение проверки. Однако американская компания еще может передумать, отметил источник.
При этом третий собеседник агентства заявил, что Carlyle уже уведомила ЛУКОЙЛ о намерениях купить зарубежные активы компании.
В конце октября ЛУКОЙЛ сообщил о предложении швейцарского трейдера Gunvor приобрести зарубежные активы компании. Однако через неделю трейдер отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию на ведение бизнеса до завершения конфликта на Украине.
Агентство Bloomberg сообщило 11 ноября, что европейские страны начали «борьбу» за активы ЛУКОЙЛа, требуя от США лицензий на использование НПЗ компании после введения санкций. О переговорах по покупке активов ЛУКОЙЛ также сообщил директор аэропорта в Кишиневе.