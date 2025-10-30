Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: акции падают, пока инвесторы обдумывают сделку Трампа и Си

Как сообщает Reuters, мировые фондовые рынки в четверг немного снизились: инвесторы сохраняли осторожность после заявления президента США Дональда Трампа о достигнутой договорённости с председателем КНР Си Цзиньпином. На валютных рынках доллар укрепился к иене после того, как Банк Японии, как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По словам Трампа, во время почти двухчасовой встречи с Си стороны договорились о снижении американских тарифов на импорт из Китая в обмен на возобновление закупок американской сои, сохранение поставок редкоземельных металлов и ужесточение борьбы Пекина с незаконной торговлей фентанилом.

После заседания ФРС в среду доллар слегка ослаб по отношению к большинству основных валют, кроме иены, пишет Reuters. Регулятор, как и ожидалось, снизил ставку, однако глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что в декабре новое снижение вовсе не гарантировано. Как отмечается в статье, это подтолкнуло вверх доходность казначейских облигаций США и, вместе с ней, курс доллара.

По данным новостного агентства, индекс доллара, отражающий его динамику к шести основным валютам, вырос на 0,1%, до 99,075 — это близко к двухнедельному максимуму. Основной вклад, как уточняет Reuters, внесло укрепление к иене, которая опустилась до восьмимесячного минимума против доллара и до рекордно низкого уровня против евро.

Банк Японии ожидаемо сохранил действующую денежно-кредитную политику, но подтвердил, что при благоприятных экономических условиях намерен постепенно повышать стоимость заимствований.

К середине европейских торгов потери иены усилились, сообщает Reuters: доллар вырос на 0,7%, до 153,76 иены, а евро — на 0,87%, до 178,7 иены, что стало самым высоким уровнем с момента появления единой европейской валюты в 1999 году.

По данным агентства, евро также укрепился против доллара на 0,2%, до $1,16215 в преддверии заседания Европейского центрального банка, от которого ждут сохранения ставок без изменений третий раз подряд.

На корпоративном фронте отчётности Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) и Microsoft огорчили инвесторов ростом расходов на развитие искусственного интеллекта, из-за чего их акции оказались под давлением, говорится в статье. Зато материнская компания Google — Alphabet — превзошла прогнозы по выручке, что вызвало рост ее акций на 8%.

Золото подорожало на 2%, вновь превысив отметку в $4 000 за унцию, говорится в статье.

Узнать больше по теме
Акции: их виды и способы инвестирования
Среди различных инвестиций акции занимают немаловажное место. Количество акционеров в России постоянно увеличивается. В статье подробно расскажем, что такое акции и как на них можно заработать.
Читать дальше