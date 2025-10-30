Reuters: акции падают, пока инвесторы обдумывают сделку Трампа и Си

По словам Трампа, во время почти двухчасовой встречи с Си стороны договорились о снижении американских тарифов на импорт из Китая в обмен на возобновление закупок американской сои, сохранение поставок редкоземельных металлов и ужесточение борьбы Пекина с незаконной торговлей фентанилом.
После заседания ФРС в среду доллар слегка ослаб по отношению к большинству основных валют, кроме иены, пишет Reuters. Регулятор, как и ожидалось, снизил ставку, однако глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что в декабре новое снижение вовсе не гарантировано. Как отмечается в статье, это подтолкнуло вверх доходность казначейских облигаций США и, вместе с ней, курс доллара.
По данным новостного агентства, индекс доллара, отражающий его динамику к шести основным валютам, вырос на 0,1%, до 99,075 — это близко к двухнедельному максимуму. Основной вклад, как уточняет Reuters, внесло укрепление к иене, которая опустилась до восьмимесячного минимума против доллара и до рекордно низкого уровня против евро.
Банк Японии ожидаемо сохранил действующую денежно-кредитную политику, но подтвердил, что при благоприятных экономических условиях намерен постепенно повышать стоимость заимствований.
К середине европейских торгов потери иены усилились, сообщает Reuters: доллар вырос на 0,7%, до 153,76 иены, а евро — на 0,87%, до 178,7 иены, что стало самым высоким уровнем с момента появления единой европейской валюты в 1999 году.
По данным агентства, евро также укрепился против доллара на 0,2%, до $1,16215 в преддверии заседания Европейского центрального банка, от которого ждут сохранения ставок без изменений третий раз подряд.
На корпоративном фронте отчётности Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) и Microsoft огорчили инвесторов ростом расходов на развитие искусственного интеллекта, из-за чего их акции оказались под давлением, говорится в статье. Зато материнская компания Google — Alphabet — превзошла прогнозы по выручке, что вызвало рост ее акций на 8%.
Золото подорожало на 2%, вновь превысив отметку в $4 000 за унцию, говорится в статье.