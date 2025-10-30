Reuters: акции падают, пока инвесторы обдумывают сделку Трампа и Си

После заседания ФРС в среду доллар слегка ослаб по отношению к большинству основных валют, кроме иены, пишет Reuters. Регулятор, как и ожидалось, снизил ставку, однако глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что в декабре новое снижение вовсе не гарантировано. Как отмечается в статье, это подтолкнуло вверх доходность казначейских облигаций США и, вместе с ней, курс доллара.