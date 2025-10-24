Решетников: иностранная рабочая сила становится дефицитом в мировой экономике

«Там, где требуется, в том числе, привлечение иностранной рабочей силы, нужно найти баланс. С одной стороны, без иностранной рабочей силы не обеспечить тот экономический рост, который нам необходим. С другой стороны, конечно, мы должны реализовать модель, которая во многих странах, в том числе арабских, реализована по принципу приехал, отработал, уехал. Если люди что-то нарушают, или они что-то в прошлом нарушили, конечно, въезд в страну таким людям должен быть закрыт. Но в любом случае вопрос балансировки, где брать трудовой ресурс, что можно закрыть и нужно закрывать в первую очередь собственными силами, а где мы закрыть собственными силами не можем, или создана какая-то временная потребность в рабочих местах, какая-нибудь большая стройка, мы понимаем — “давайте возьмем, привлечем иностранную рабочую силу”. При этом иностранная рабочая сила, коллеги, это то, что становится таким дефицитным ресурсом в целом в экономике, в мировой экономике», — сказал он, подчеркнув, что речь именно об обученных трудовых ресурсах..