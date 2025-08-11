Рентабельность продаж бензина на российских заправках ушла в минус

«По состоянию на 1 августа средняя по стране чистая маржа торговли автобензином на АЗС составляет −1,1 рубля за литр для Аи-92 и −1,4 рубля за литр для Аи-95», — поделились в «Петромаркете».
При этом маржа розничной торговли дизельным топливом находится в положительной зоне и составляет 8,1 рубля за литр.
«Причина, по которой АЗС генерируют убытки при торговле бензином — высокие отпускные цены НПЗ на продукт, от которых зависит стоимость топлива, закупаемого АЗС для реализации», — считают аналитики исследовательской группы.
Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. Цена на марку Аи-95 в начале августа обновила исторический максимум, державшийся с 7 сентября 2023 года. Бензин Аи-92 на Петербургской бирже 8 августа подорожал на 0,41% — до 68 599 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,8%, до 80 206 рублей.
Минэнерго РФ ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен.
Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.