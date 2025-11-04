Рекрутеры фиксируют переизбыток финансистов и нехватку медиков

Статистика рынка труда показывает, что с дисбалансом спроса и предложения чаще вынуждены сталкиваться специалисты с опытом работы более шести лет, сообщают в SuperJob. «Большинство работодателей в этих сферах ориентированы на подбор специалистов мидл-уровня, а на рынке труда сейчас больше опытных специалистов, которые ищут лучшие условия найма, в том числе по уровню вознаграждения», — поясняют эксперты платформы. Это создает ситуацию, когда высококвалифицированные специалисты вынуждены конкурировать за ограниченное число топовых позиций. Ситуация несколько лучше для позиций начального уровня — до одного года опыта, особенно в маркетинге и административной работе, где работодатели активнее ищут молодых специалистов.