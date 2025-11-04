Рекрутеры фиксируют переизбыток финансистов и нехватку медиков

По данным директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, по итогам сентября 2025 года профицит отмечается в 12 сферах. Лидирует направление «Стратегия и инвестиции» с показателем 34,3 резюме на одну вакансию, следом идут «Искусство и массмедиа» — 31,5 резюме на вакансию и «Высший и средний менеджмент» — 27,2. Также в зоне профицита оказались «Маркетинг, реклама и PR», «Юриспруденция», «Информационные технологии», «Закупки», «Управление персоналом», «Безопасность», «Административный персонал», «Наука и образование» и «Финансы и бухгалтерия».
«Ситуация на рынке труда сейчас неоднозначная. С одной стороны, мы наблюдаем кадровый дефицит в отдельных отраслях, с другой — число профицитных сфер за год фактически удвоилось», — отмечает директор практик и партнер консалтинговой компании get experts Ольга Краева. По словам эксперта, в IT и инвестиционной сфере увеличилось количество специалистов, готовых рассматривать новые предложения, при этом число вакансий сократилось — компании меньше инвестируют в разработку новых технологических проектов и находятся в режиме оптимизации расходов. «Инвестиционных проектов в связи с экономическим спадом сейчас стало гораздо меньше», — поясняет Краева. В топ-менеджменте тренд аналогичный: компании упрощают организационные структуры, не создают новые направления и стримы. «Экономический спад и замедление роста бизнеса напрямую влияют на появление высоких управленческих позиций», — добавляет она.
Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец подчеркивает, что экономическая ситуация в 2025 году характеризуется замедлением темпов экономического роста. Это оказывает влияние и на рынок труда — сокращается количество вакансий, происходит сокращение штатов и численности персонала. По мнению эксперта, сейчас наблюдается рост числа резюме в тех профессиональных сферах, где в первую очередь оптимизируют численность и сокращают персонал.
В кризисные периоды компании в первую очередь сокращают затраты на back-office-функции и маркетинг, что закономерно приводит к избытку специалистов в этих сферах, указывает Краева. Данные пресс-службы сервиса по поиску работы SuperJob подтверждают эту тенденцию: в консалтинге и стратегическом развитии доля резюме специалистов с опытом более шести лет составляет 86%, в то время как доля вакансий для таких профессионалов — всего 5%. В бухгалтерии, финансах и аудите показатели еще драматичнее: 88% резюме против 5% вакансий для опытных специалистов. В юриспруденции соотношение составляет 80% резюме к 8% вакансий.
Статистика рынка труда показывает, что с дисбалансом спроса и предложения чаще вынуждены сталкиваться специалисты с опытом работы более шести лет, сообщают в SuperJob. «Большинство работодателей в этих сферах ориентированы на подбор специалистов мидл-уровня, а на рынке труда сейчас больше опытных специалистов, которые ищут лучшие условия найма, в том числе по уровню вознаграждения», — поясняют эксперты платформы. Это создает ситуацию, когда высококвалифицированные специалисты вынуждены конкурировать за ограниченное число топовых позиций. Ситуация несколько лучше для позиций начального уровня — до одного года опыта, особенно в маркетинге и административной работе, где работодатели активнее ищут молодых специалистов.
Эксперты выделяют несколько общих факторов, приводящих к профициту кадров. Первый — структурные изменения экономики: фокус смещается в сторону производственной, торговой и логистической сфер, что увеличивает спрос на рабочие и технические специальности. Второй фактор — оптимизация затрат и численности кадров: компании все чаще отказываются от проектов, которые смогут принести прибыль только в долгосрочной перспективе, зарплаты на персонал оптимизируют, наем сокращают, особенно в непрофильных подразделениях. Третий — образовательный перекос: в течение многих лет вузы выпускали избыточное количество специалистов в области финансов, экономики, юриспруденции и менеджмента, что создало хронический дисбаланс на рынке.
Одновременно меняются требования к специалистам. В финансовых отделах работодателям теперь требуются не просто счетоводы, а специалисты с навыками финансовой аналитики и работы с BI-системами, способные работать с большими данными. В маркетинге приоритет сместился в сторону глубокой аналитики данных и персонализации. Следствием системных изменений в консалтинговой отрасли стало снижение заинтересованности молодежи, которая переориентировалась на другие карьерные треки.
Противоположная картина складывается в медицине и розничной торговле. В первой сфере рынок крайне узкий — работодателям нужны не просто сотрудники, а профессионалы с профильным образованием и подтвержденным опытом, объясняет Краева. «К сожалению, не все выпускники медицинских вузов продолжают работать по специальности, и это создает дефицит квалифицированных кадров», — поясняет она. По словам эксперта, в ретейле сохраняется высокая текучесть кадров, спрос остается стабильно высоким. Это связано с низкой привлекательностью профессий в рознице, изменением ожиданий у молодых сотрудников — например, желанием гибкого графика — и демографическими факторами, а именно сокращением числа молодых специалистов на рынке. «Несмотря на общий тренд на автоматизацию, большинство компаний все еще предпочитают заменять дорогие технологии ручным трудом», — подчеркнула Краева.
Иванова-Швец подчеркивает, что одновременно наблюдается дефицит персонала в производстве, транспорте и розничной торговле. Недостаток кадров в последние месяцы сокращается, но проблема заполнения вакансий остается. Ситуация усугубляется прежде всего сложной демографической ситуацией и старением населения. В розничной торговле кадровый дефицит продолжится — на это влияют демографический спад и ограничения миграционной политики, прогнозирует Краева.
При этом изменений в краткосрочной перспективе не ожидается, но ряд тенденций уже можно обозначить, считает Краева. Высокий спрос сохранится в медицине и фармацевтике. «Активный рост демонстрирует агропромышленный сектор, что повышает востребованность специалистов с опытом работы в агротехнологиях и производстве», — добавляет эксперт. Более того, если автоматизация на производстве не будет развиваться так, как планировалось, спрос на рабочий персонал также сохранится. А вот в строительном секторе, по мнению Краевой, возможна временная стагнация: количество вакансий может сократиться из-за снижения объемов продаж и уменьшения числа новых проектов.
Иванова-Швец полагает, что ситуация с профицитом пока не критична для рынка труда, и уровень безработицы, скорее всего, не будет расти. Рынок саморегулируется, и есть предложения в других сферах, где можно трудиться, пройдя переобучение.