Без угла и хлеба. Названы самые быстро исчезающие профессии в США

Рынок труда в США переживает трансформацию под влиянием автоматизации, искусственного интеллекта и цифровизации, которые меняют рабочую среду. Чтобы понять, где технологии окажут наибольшее влияние, Visual Capitalist собрал перечень профессий, которые будут сокращаться быстрее всего в Америке к 2034 году, основываясь на прогнозах Бюро трудовой статистики США.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Автоматизация сильнее всего бьёт по рутинным профессиям
Наибольшие процентные сокращения приходятся на офисные и административные должности, отмечает Visual Capitalist. Так, число операторов ввода данных, по прогнозам, уменьшится на 25,9% — это крупнейшее сокращение среди всех профессий.

За ними следуют специалисты по расчёту заработной платы, где ожидается снижение на 16,7%, а также банковские кассиры, чьи позиции также сократятся на двузначные величины. Эти виды работ включают повторяющиеся, формализованные задачи, которые легко автоматизируются программным обеспечением или ИИ-системами, снижая потребность в участии человека, объясняет Visual Capitalist.

Самые быстро исчезающие профессии в США в 2024-2034 гг
ПрофессияСокращение в %Сокращение в абсолютном выражении
Операторы ввода данных-25,9%-36 700
Клерки по оформлению заказов-17,2%-15 400
Специалисты по расчёту заработной платы-16,7%-27 000
Поварa в фастфуде-13,5%-90 300
Банковские кассиры-12,9%-44 900
Операторы металлообрабатывающих станков-12,1%-21 100
Сбощики статистических данных-11,6%-19 100
Специалисты по взысканию задолженности-10,5%-17 500
Кассиры-9,9%-313 600
Подсобные рабочие на производстве-8,9%-15 000
Сотрудники тюрем и исправительных учреждений-7,8%-30 100
Офисные клерки-6,7%-177 800
Специалисты по обслуживанию клиентов-5,5%-153 700
Фасовщики-5,4%-32 200
Руководители розничной торговли-5%-72 300















Профессии в сфере розничной торговли и услуг испытывают крупнейшие потери в абсолютных значениях
Ожидается, что кассиры столкнутся с самым большим количеством сокращений рабочих мест по мере распространения систем автоматической оплаты, мобильных заказов и терминалов самообслуживания.

Аналогично, число представителей служб поддержки клиентов и руководителей розничной торговли сократится более чем на 150 тыс и 70 тыс рабочих мест соответственно.

По данным Бюро переписи населения США, розничная торговля обеспечивает занятость более чем четверти работников страны, поэтому, как пишет Visual Capitalist, такая тенденция может оказать серьёзное влияние на американское общество.