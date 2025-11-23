Без угла и хлеба. Названы самые быстро исчезающие профессии в США

Автоматизация сильнее всего бьёт по рутинным профессиям
Наибольшие процентные сокращения приходятся на офисные и административные должности, отмечает Visual Capitalist. Так, число операторов ввода данных, по прогнозам, уменьшится на 25,9% — это крупнейшее сокращение среди всех профессий.
За ними следуют специалисты по расчёту заработной платы, где ожидается снижение на 16,7%, а также банковские кассиры, чьи позиции также сократятся на двузначные величины. Эти виды работ включают повторяющиеся, формализованные задачи, которые легко автоматизируются программным обеспечением или ИИ-системами, снижая потребность в участии человека, объясняет Visual Capitalist.
|Профессия
|Сокращение в %
|Сокращение в абсолютном выражении
|Операторы ввода данных
|-25,9%
|-36 700
|Клерки по оформлению заказов
|-17,2%
|-15 400
|Специалисты по расчёту заработной платы
|-16,7%
|-27 000
|Поварa в фастфуде
|-13,5%
|-90 300
|Банковские кассиры
|-12,9%
|-44 900
|Операторы металлообрабатывающих станков
|-12,1%
|-21 100
|Сбощики статистических данных
|-11,6%
|-19 100
|Специалисты по взысканию задолженности
|-10,5%
|-17 500
|Кассиры
|-9,9%
|-313 600
|Подсобные рабочие на производстве
|-8,9%
|-15 000
|Сотрудники тюрем и исправительных учреждений
|-7,8%
|-30 100
|Офисные клерки
|-6,7%
|-177 800
|Специалисты по обслуживанию клиентов
|-5,5%
|-153 700
|Фасовщики
|-5,4%
|-32 200
|Руководители розничной торговли
|-5%
|-72 300
Профессии в сфере розничной торговли и услуг испытывают крупнейшие потери в абсолютных значениях
Ожидается, что кассиры столкнутся с самым большим количеством сокращений рабочих мест по мере распространения систем автоматической оплаты, мобильных заказов и терминалов самообслуживания.
Аналогично, число представителей служб поддержки клиентов и руководителей розничной торговли сократится более чем на 150 тыс и 70 тыс рабочих мест соответственно.
По данным Бюро переписи населения США, розничная торговля обеспечивает занятость более чем четверти работников страны, поэтому, как пишет Visual Capitalist, такая тенденция может оказать серьёзное влияние на американское общество.