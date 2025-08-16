Снова ошибка. Почему не стоит пытаться объяснить регулярные платежи «возвратом долга»

Поводы для проверки счета
Интерес со стороны налоговой службы могут вызвать операции по счетам физлица, в которых прослеживается системность, ведущая к получению скрытых доходов. Примером таких операций является в том числе зачисление на ежемесячной основе на счет владеющего двумя квартирами безработного гражданина, который не зарегистрирован как ИП или самозанятый, сумм, сопоставимых со средней ставкой арендной платы в регионе нахождения недвижимости.
ФНС может получить такую информацию несколькими способами:
- Анализ денежных поступлений. Налоговая служба вправе потребовать от банка данные о состоянии счетов и движении денежных средств по ним. При этом регулярно повторяющиеся переводы на одинаковую сумму отслеживает автоматизированная система.
- В рамках межведомственного обмена. Банки передают в Росфинмониторинг данные о суммах переводов на счете у физлица, которые превышают 600 тысяч рублей в месяц или выглядят подозрительно. Такая информация может стать доступна и налоговой службе. Кроме того, ФНС на ежеквартальной основе получает от Росреестра имеющиеся в ЕГРН данные о владельцах более одной квартиры. Потенциальный объект сдачи в аренду могут вычислить по информации о кадастровой стоимости и датах его регистрации.
- От информаторов. Данные об аренде могут поступать в ФНС через специальную «горячую линию» в виде жалоб бывших квартиросъемщиков, недовольных соседей или родственников. Многие региональные подразделения налоговой службы имеют такие каналы связи. Кроме того, эту информацию может передать ФНС управляющая домом организация или участковый инспектор в виде акта о проживании посторонних лиц.
- Через сведения миграционного учета. МВД передает в налоговую службу информацию о регистрации иностранных граждан. Проживание в одной квартире нескольких таких лиц при отсутствии у ее хозяина задекларированных доходов может стать поводом для проверки.
Когда рискованны регулярные поступления в виде «возврата долгов»
Закон исходит из презумпции добросовестности налогоплательщика. При отсутствии доказательств получения скрытого дохода регулярные поступления в виде одной суммы на счет физлица от других людей не подлежат налогообложению. Вместе с тем попытка владельца счета объяснить такие суммы как «возврат долгов» является рискованной.
Если ФНС докажет, что такой «возврат долгов» на самом деле является незадекларированным доходом, например, от сдачи квартиры в аренду или иные оказанные услуги, по которому физлицо не отчиталось и не уплатило НДФЛ, может последовать взыскание в судебном порядке налоговой задолженности (недоимки) и пеней, а также наложение штрафа.
За нарушение срока подачи декларации предусмотрен штраф в сумме 5% от не перечисленной в установленный законом срок суммы налога, которая подлежит уплате на основании этой декларации, за каждый месяц просрочки уплаты. Такой штраф не может превышать 30% от суммы налога и быть менее 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ).
Уклонение физлица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации (расчета) и других документов, подача которых является обязательной согласно нормам законодательства, совершенное в крупном размере, грозит уголовной ответственностью в виде штрафа на сумму от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года (ст. 198 УК РФ).
За подобное деяние, совершенное в особо крупном размере предусмотрен штраф в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 18 месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на такой же срок.
Напомним, что крупным размером является сумма налогов, которая за период в пределах трех финансовых лет подряд превышает 2,7 миллиона рублей. Особо крупным размером считается сумма, которая за три финансовых года превышает 13,5 миллиона рублей.
Отметим, возможно освобождение от уголовной ответственности физлица, которое впервые совершило налоговое преступление и при этом полностью уплатили сумму налога, недоимки, пеней и штрафа.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.