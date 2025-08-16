Снова ошибка. Почему не стоит пытаться объяснить регулярные платежи «возвратом долга»

Уклонение физлица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации (расчета) и других документов, подача которых является обязательной согласно нормам законодательства, совершенное в крупном размере, грозит уголовной ответственностью в виде штрафа на сумму от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года (ст. 198 УК РФ).