Разработана дорожная карта по защите рынка жилья от «эффекта Долиной»

Поскольку большинство сделок с жильем (в том числе и тех, которые происходят под влиянием мошенников) осуществляются через риелторов, именно они могут заподозрить неладное. Чтобы риелторы смогли эффективно предотвращать такие ситуации, в дорожной карте предлагается усилить их взаимодействие с сотрудниками МВД. В частности, МВД предлагается выделить в каждом регионе отдельного представителя ведомства, к которому в таких ситуациях могут обращаться риелторы. Этот сотрудник МВД должен оперативно отреагировать на сообщение риелтора и в случае необходимости в течение 24 часов выехать для проверки обстоятельств, говорится в дорожной карте.