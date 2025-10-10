Разница с возрастом: средний размер пенсий просел ниже четверти от зарплат

В России средний размер пенсий опустился ниже четверти от заработков — 23 тыс. рублей против почти 100 тыс., следует из данных Росстата, которые изучили «Известия». Это минимальный уровень за последние 17 лет. Основные причины — рекордный рост зарплат, за которыми выплаты пожилым не поспевают, а также увеличение числа самозанятых и граждан без трудового стажа. Впрочем, в ближайшие годы повышать оклады будут не так охотно, что даст шанс на стабилизацию соотношения. Как изменятся выплаты по старости и доходы в будущем — в материале «Известий».