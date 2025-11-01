Какие пошлины нужно платить за действия с недвижимостью

Налоговый кодекс РФ предусматривает для физических и юридических лиц обязанность по уплате госпошлины при государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объекты недвижимости (ст. 333.33 НК РФ).
С 31 июля 2025 года порядок взимания некоторых видов госпошлины претерпел изменения (Федеральный закон от 31.07.2025 № 275-ФЗ; Письмо Росреестра от 22.08.2025 № 14−8484-ТГ/25). Теперь ряд положений НК РФ, регулирующих порядок взимания госпошлины за регистрацию прав на объекты недвижимости, применяется и в случае их кадастрового учета.
Установлена зависимость размера госпошлины за регистрацию прав в отношении доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимости от размера самой доли (см. п. 1 таблицы ниже). Причем изменения распространяются на правоотношения, которые возникли с 1 января 2025 года.
При регистрации договоров безвозмездного пользования теперь действуют госпошлины в размерах, как за регистрацию договоров аренды, подлежащих регистрации в ЕГРН, соглашений об их изменении или расторжении, уступки прав требования по ним (см. п. 2 таблицы ниже).
Из положений НК РФ исключили повышенные размеры госпошлины при одновременном кадастровом учете и регистрации прав на создаваемые или уже созданные объекты недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает пороговые суммы. Теперь при указанных действиях уплачивают госпошлину в фиксированном размере (см. п. 3 Таблицы).
Госпошлину теперь взимают за регистрацию сервитутов, в том числе предусматривающих право ограниченного пользования частями земельных участков, регистрация которых производится одновременно с кадастровым учетом таких частей участков (см. п. 4 таблицы ниже).
Госпошлину в размере 4000 ₽ теперь взимают при одновременном кадастровом учете и регистрации прав на объекты сетей газораспределения и сетей газопотребления, которые были созданы в ходе реализации мер по подключению (технологическому присоединению) объектов капстроительства.
Вместе с тем больше не нужно уплачивать госпошлину за кадастровый учет:
- недвижимости, при проведении такого учета согласно карте-плану территории, созданной по результатам выполнения комплексных кадастровых работ;
- земельных участков, относящихся к государственной или муниципальной собственности, связанный с их созданием либо уточнением их границ.
Кроме того, в НК РФ внесли уточнения в части возврата госпошлины. Теперь не подлежит возврату госпошлина, уплаченная при кадастровом учете или регистрации прав, ограничений прав и обременений объекта недвижимости, сделок с недвижимостью, в случае отказа в кадастровом учете или регистрации прав (п. 4 ст. 333.40 НК РФ). Также не вернут уплаченную в двойном размере госпошлину при кадастровом учете или регистрации прав, ограничений прав и обременений объекта недвижимости, сделок с объектом недвижимости, проведенных за один рабочий день, в случае приостановления этих видов кадастрового учета или регистрации прав (п. 1.1 ст. 333.33 НК РФ). Если же кадастровый учет или регистрация прав не были выполнены в предусмотренный законом срок по не связанной с приостановлением причине, то вернут половину уплаченной госпошлины (п. 4 ст. 333.40 НК РФ).
Как узнать размер госпошлины за действия с недвижимостью
Узнать актуальные размеры госпошлины за кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость можно на официальном сайте Росреестра. Для этого нужно зайти в раздел «Деятельность» и выбрать вкладку «Государственные услуги и функции». Затем в разделе справа выбрать «Кадастровый учет и (или) регистрация прав» и нажать «Порядок уплаты и размеры госпошлины», а затем нажать «Размер госпошлины».
Также на сайте Росреестра есть онлайн-сервис «Калькулятор госпошлины». Он находится в подразделе «Сервисы» раздела «Электронные услуги и сервисы». С помощью данного инструмента можно предварительно рассчитать размер госпошлины. Для этого нужно указать тип регистрационного действия, выбрать вид регистрируемого права, ввести число заявителей и объект недвижимости. В ряде случаев потребуется указать дополнительные признаки, связанные с объектом недвижимости или субъектом прав.
Размеры госпошлины за кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость
Актуальные размеры госпошлины за проведение наиболее востребованных у физических и.
юридических лиц учетно-регистрационных действий с недвижимостью приведем в таблице:
|Вид действий с недвижимостью
|Размер госпошлины для физических лиц
|Размер госпошлины для юридических лиц
|1. Регистрация прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости, сделок с объектами недвижимости, если такие сделки подлежат регистрации в соответствии с федеральным законом.
|4000 руб. - в отношении объекта недвижимости или доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимости, если кадастровая стоимость объекта не определена, и в отношении объекта или доли в праве общей долевой собственности на объект, кадастровая стоимость которого или часть, соответствующая размеру доли, не превышает 20 млн руб. (кроме юридически значимых действий, предусмотренных пп. 21, 22.1, 22.4, 24 - 26, 26.1, 26.2, 27.2, 28 - 31, 61 и 80.1 п. 1 статьи 333.33 НК РФ)
|44 000 руб. - в отношении объекта недвижимости или доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимости, если кадастровая стоимость объекта не определена, а также объекта или доли в праве общей долевой собственности на объект, кадастровая стоимость которого или часть, соответствующая размеру доли в праве общей долевой собственности на объект, не превышает 22 млн руб.
|2. Регистрация договоров аренды, безвозмездного пользования, в том числе договоров аренды, безвозмездного пользования частями объектов недвижимости, регистрация которых осуществляется одновременно с кадастровым учетом таких частей объектов, уступки прав требования по договорам аренды, безвозмездного пользования, если такие договоры подлежат регистрации в ЕГРН.
|4000 руб.
|44 000 руб.
|3. Кадастровый учет и регистрация прав (осуществляемые одновременно) на создаваемые, созданные (образованные) объекты недвижимости.
|6000 руб.
|66 000 руб.
|4. Регистрация сервитутов, в том числе сервитутов, предусматривающих право ограниченного пользования частями земельных участков, регистрация которых осуществляется одновременно с кадастровым учетом таких частей земельных участков.
|1500 руб.
|6000 руб.
|5. Кадастровый учет создаваемых, созданных (образованных) объектов недвижимости без одновременной регистрации прав (кроме юридически значимых действий в виде кадастрового учета в связи с изменением сведений об объекте недвижимости).
|2000 руб.
|22 000 руб.
|6. Кадастровый учет и регистрация права собственности физлица (осуществляемые одновременно) на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, ведения крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, либо на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект недвижимости.
|1000 руб.
|—
|7. Регистрация договора участия в долевом строительстве.
|700 руб.
|12 000 руб.
|8. Регистрация ипотеки, включая внесение в ЕГРН записи об ипотеке как обременении объекта недвижимости (кроме ипотеки земельных участков из земель сельхозназначения)
|1000 руб.
|4000 руб.
