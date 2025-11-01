Какие пошлины нужно платить за действия с недвижимостью

1. Регистрация прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости, сделок с объектами недвижимости, если такие сделки подлежат регистрации в соответствии с федеральным законом.

4000 руб. - в отношении объекта недвижимости или доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимости, если кадастровая стоимость объекта не определена, и в отношении объекта или доли в праве общей долевой собственности на объект, кадастровая стоимость которого или часть, соответствующая размеру доли, не превышает 20 млн руб. (кроме юридически значимых действий, предусмотренных пп. 21, 22.1, 22.4, 24 - 26, 26.1, 26.2, 27.2, 28 - 31, 61 и 80.1 п. 1 статьи 333.33 НК РФ)

44 000 руб. - в отношении объекта недвижимости или доли в праве общей долевой собственности на объект недвижимости, если кадастровая стоимость объекта не определена, а также объекта или доли в праве общей долевой собственности на объект, кадастровая стоимость которого или часть, соответствующая размеру доли в праве общей долевой собственности на объект, не превышает 22 млн руб.